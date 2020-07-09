|
Куриное филе в сметанно-горчичном соусе. Прекрасный вариант полезного обеда или ужина. Рецепт от телеведущей Екатерины Тишкевич
Источник материала: ОНТ
Чтобы приготовить куриное филе в сметанно-горчичном соусе, вам понадобится:
Для гарнира потребуется:
Как готовить филе?
Филе куриное промыть, обсушить, посолить. Сделать небольшие надрезы поперек волокон и вложить в них дольки чеснока.
В отдельной ёмкости смешать горчицу со сметаной и смазать получившимся соусом куриное филе. Дать постоять 10-15 минут.
Итак, бурый рис промыть и сварить почти до готовности. Слить воду. Рис выложить в предварительно разогретую сковороду, смазанную растительным маслом. Добавить цедру половинки лимона, куркуму, перемешать и оставить томиться под крышкой на 7-10 минут. Подавать филе с рисом, дополнив зеленью и помидорами черри.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Куриное филе в сметанно-горчичном соусе. Прекрасный вариант полезного обеда или ужина. Рецепт от телеведущей Екатерины Тишкевич
Чтобы приготовить куриное филе в сметанно-горчичном соусе, вам понадобится: филе куриное – 2 шт; горчица – 2-3 ч.л.; сметана – 2 ст.л.; чеснок – 2 зубчика; соль. Для...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)