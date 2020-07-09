Куриное филе в сметанно-горчичном соусе. Прекрасный вариант полезного обеда или ужина. Рецепт от телеведущей Екатерины Тишкевич

Источник материала: ОНТ

Чтобы приготовить куриное филе в сметанно-горчичном соусе, вам понадобится:

филе куриное – 2 шт;

горчица – 2-3 ч.л.;

сметана – 2 ст.л.;

чеснок – 2 зубчика;

соль.

Для гарнира потребуется:

рис бурый – 100 г;

куркума молотая – щепотка;

цедра половики лимона;

помидоры черри - 6 шт;

укроп.





Как готовить филе?

Филе куриное промыть, обсушить, посолить. Сделать небольшие надрезы поперек волокон и вложить в них дольки чеснока.

В отдельной ёмкости смешать горчицу со сметаной и смазать получившимся соусом куриное филе. Дать постоять 10-15 минут.





Затем каждый кусочек филе кладём в фольгу и заворачиваем. Ставим запекаться в предварительно разогретую духовку на 15 минут. Филе готово.







Пока мясо запекается в духовке, приготовим к нему вкусный и полезный гарнир.

Итак, бурый рис промыть и сварить почти до готовности. Слить воду. Рис выложить в предварительно разогретую сковороду, смазанную растительным маслом. Добавить цедру половинки лимона, куркуму, перемешать и оставить томиться под крышкой на 7-10 минут. Подавать филе с рисом, дополнив зеленью и помидорами черри.



Приятного аппетита!

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