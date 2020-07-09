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Куриное филе в сметанно-горчичном соусе. Прекрасный вариант полезного обеда или ужина. Рецепт от телеведущей Екатерины Тишкевич

09.07.2020 14:46 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Куриное филе в сметанно-горчичном соусе. Прекрасный вариант полезного обеда или ужина. Рецепт от телеведущей Екатерины Тишкевич

Чтобы приготовить куриное филе в сметанно-горчичном соусе, вам понадобится:

  • филе куриное – 2 шт;
  • горчица – 2-3 ч.л.;
  • сметана – 2 ст.л.;
  • чеснок – 2 зубчика;
  • соль. 

Для гарнира потребуется:

  • рис бурый – 100 г;
  • куркума молотая – щепотка;
  • цедра половики лимона;
  • помидоры черри - 6 шт;
  • укроп.


Как готовить филе?

Филе куриное промыть, обсушить, посолить. Сделать небольшие надрезы поперек волокон и вложить в них дольки чеснока.

В отдельной ёмкости смешать горчицу со сметаной и смазать получившимся соусом куриное филе. Дать постоять 10-15 минут.



Затем каждый кусочек филе кладём в фольгу и заворачиваем. Ставим запекаться в предварительно разогретую духовку на 15 минут. Филе готово. 



Пока мясо запекается в духовке, приготовим к нему вкусный и полезный гарнир.

Итак, бурый рис промыть и сварить почти до готовности. Слить воду. Рис выложить в предварительно разогретую сковороду, смазанную растительным маслом. Добавить цедру половинки лимона, куркуму, перемешать и оставить томиться под крышкой на 7-10 минут. Подавать филе с рисом, дополнив зеленью и помидорами черри.


Приятного аппетита!

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Чтобы приготовить куриное филе в сметанно-горчичном соусе, вам понадобится: филе куриное – 2 шт; горчица – 2-3 ч.л.; сметана – 2 ст.л.; чеснок – 2 зубчика; соль.  Для...
 
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