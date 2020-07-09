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В Южной Корее пьяный водитель сбил группу спортсменов

09.07.2020 15:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Южной Кореи. В городе Ичхоне автомобиль протаранил группу спортсменов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате инцидента серьёзно пострадали три человека. Медики сделали всё возможное, для спасения людей, однако травмы были слишком тяжёлыми. Атлеты скончались по дороге в больницу.

В Южной Корее пьяный водитель сбил группу спортсменов

Водителя, совершившего наезд, задержали. Выяснилось, что он был пьян. Полиция намерена провести детальное расследование обстоятельств происшествия.

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Новости Южной Кореи. В городе Ичхоне автомобиль протаранил группу спортсменов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате инцидента серьёзно...
 
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