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В Южной Корее пьяный водитель сбил группу спортсменов
Источник материала: СТВ
Новости Южной Кореи. В городе Ичхоне автомобиль протаранил группу спортсменов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В результате инцидента серьёзно пострадали три человека. Медики сделали всё возможное, для спасения людей, однако травмы были слишком тяжёлыми. Атлеты скончались по дороге в больницу.
Водителя, совершившего наезд, задержали. Выяснилось, что он был пьян. Полиция намерена провести детальное расследование обстоятельств происшествия.
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Новости Южной Кореи. В городе Ичхоне автомобиль протаранил группу спортсменов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате инцидента серьёзно...
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