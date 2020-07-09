В Южной Корее пьяный водитель сбил группу спортсменов

Источник материала: СТВ

Новости Южной Кореи. В городе Ичхоне автомобиль протаранил группу спортсменов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате инцидента серьёзно пострадали три человека. Медики сделали всё возможное, для спасения людей, однако травмы были слишком тяжёлыми. Атлеты скончались по дороге в больницу.





Водителя, совершившего наезд, задержали. Выяснилось, что он был пьян. Полиция намерена провести детальное расследование обстоятельств происшествия.