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По новой визе туристы из Беларуси смогут жить на острове на Карибском море целый год

09.07.2020 17:20 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Если бы вам выпал шанс работать из любой точки мира, вы бы остались в том месте, где живете? Остров Барбадос надеется, что нет, и верит: многие люди с удаленной работой предпочтут «тропический рай».

Как передает Insider, правительство Барбадоса анонсировало введение новой визы, которая позволит туристам, работающим на «удаленке», оставаться на острове в течение целого года. Смысл вот в чем: краткосрочные поездки постепенно отходят на второй план, а виза со сроком действия до 12 месяцев сделает путешествие более стоящим. Еще это оживит туризм на Барбадосе, который пострадал из-за пандемии.

Детали программы пока не до конца известны, есть вопросы. Например: предложение актуально только для «удаленщиков»? Если да, то как в этом случае подтвердить наличие работы? Говорят, все ответы мы получим совсем скоро. Хотя уже сейчас точно ясно, что визой сможет воспользоваться житель абсолютно любой страны мира. 

Барбадос планирует открыться для туристов уже с 12 июля. Те люди, которые полетят из страны с высоким уровнем заражения ковидом (больше десяти тысяч заболевших за последнюю неделю), должны пройти тест на отсутствие вируса не менее чем за 72 часа до прибытия. Людям из стран с низким уровнем заражения (меньше 100 новых за семь дней) разрешено сделать эту справку за неделю до вылета. У тех же, кто прибудет на остров без справки, есть шанс получить ее на самом Барбадосе. Тогда придется соблюдать двухдневный карантин в ожидании результатов анализов.

 
 
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Если бы вам выпал шанс работать из любой точки мира, вы бы остались в том месте, где живете? Остров Барбадос надеется, что нет, и верит: многие люди с удаленной...
 
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