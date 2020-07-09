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В Беларуси увеличился список адресов, где делают экспресс-тест на коронавирус. Какие условия и сколько стоит?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Минздрав расширил список адресов, где можно сделать платный экспресс-тест на антитела к COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Только в Минске в нём – 9 учреждений здравоохранения. Сообщается, что кровь для теста берут из вены. Стоимость теста – 22 рубля. Результаты передаются в поликлинику по месту жительства либо на электронную почту пациента.
Добавим, чтобы пройти процедуру, пациенту необходимо иметь при себе паспорт.
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В Беларуси увеличился список адресов, где делают экспресс-тест на коронавирус. Какие условия и сколько стоит?
Новости Беларуси. Минздрав расширил список адресов, где можно сделать платный экспресс-тест на антитела к COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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