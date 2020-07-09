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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сеть подпольных казино накрыли российские полицейские в Красноярском крае Однорукие бандиты, карточные столы и море фишек… Сеть подпольных казино накрыли российские полицейские в Красноярском крае. По данным МВД, свыше десяти...

Однорукие бандиты, карточные столы и море фишек… Сеть подпольных казино накрыли российские полицейские в Красноярском крае. По данным МВД, свыше десяти нелегальных клубов злоумышленники открыли в Железногорске и Красноярске. Здесь каждый посетитель мог найти занятие под стать своему азарту. Кто-то отдавал предпочтение покеру, другие испытывали фортуну на слот-машинах. Задержаны 12 участников организованной группы, подозреваемых в организации незаконных развлечений. Какой доход принесла подельникам сеть игорных домов, расскажетКто не рискует, тот не сидел за покерным столом или слот-машинами. В Красноярском крае силовики накрыли сеть подпольных казино. Видимо у организаторов развлечений дела шли настолько хорошо, что они не ограничились открытием одной точки. Оперативники выявили свыше 10 нелегальных клубов, которые располагались в Железногорске и Красноярске.С виду незамысловатая техника приносила прибыль владельцам и наносила удар по карману тем, кто решился испытать фортуну и планировал сорвать куш. Но не стоит забывать главное правило - казино всегда в выигрыше. Подпольная сеть заработала свыше 83-х миллионов российских рублей. Подозреваемые в создании игорных домов задержаны. Это 12 человек, среди них организаторы, крупье и администраторы. Судя по кадрам оперативного видео, кроме прочего, у подозреваемых найдено оружие и патроны. Но это уже другая история… А за незаконную организацию и проведение азартных игр возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание - до 6 лет лишения свободы. Как говорится - не везет в картах, повезет в любви.