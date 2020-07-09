На Октябрьской площади закрылось кафе Feelini. Оно проработало семь лет

Источник материала: Tut.by

Кафе Feelini, которое работало в бизнес-центре на улице Интернациональной, 36 на протяжении семи лет, закрылось. Об этом администрация заведения сообщила в Instagram.



Фото: tam.by

Представители кафе написали, что к концу подошла еще одна история.

— Мы создавали историю и делали это вкусно и красиво. Хотим поблагодарить вас за то, что все эти семь лет вы доверяли нам торжественные моменты жизни, ценили наши усилия и просто приходили в гости. Благодарим всех, кто помогал нам делать нашу работу и дарить радость нашим любимым гостям. Мы не прощаемся, а говорим до свидания.

Кафе Feelini относится к группе компаний Barbaris, которая подконтрольна бизнесмену Борису Лукомскому. В Barbaris Group также входят, например, паб Malt & Hops, бары «Лес», Coyote, Doodah King, кафе Sprava, ресторан украинской кухни «Чумацький Шлях» и японская кухня Soya Express Sushi.

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