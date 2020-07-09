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Хоккеист сборной Беларуси в четвертый раз в карьере перешел в минское «Динамо»

09.07.2020 17:42 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минское «Динамо» объявило о возвращении хоккеиста сборной Беларуси Ильи Шинкевича.


Фото: Дарья Бурякина

31-летний защитник переходит в минское «Динамо» уже в четвертый раз в карьере. Первые матчи за клуб он провел еще в сезоне-2009/2010, после чего играл в чемпионате Беларуси.

В 2013 году Шинкевич вернулся в «Динамо», проведя за «зубров» два сезона. Перед сезоном-2015/2016 он перешел в подольский «Витязь», но из-за изменения статуса белорусских хоккеистов (они были признаны легионерами) Илья вскоре вернулся в Минск.

Он был одним из ведущих защитников белорусского клуба, а его надежная игра привела ко второму переходу игрока в «Витязь». Он провел два года в Подольске, а сегодня вновь стал игроком «Динамо».

Всего Илья Шинкевич провел в КХЛ 339 матчей, набрав 38 (11+27) очков при показателе полезности «-40».

В составе сборной Беларуси защитник четырежды выступал на чемпионатах мира по хоккею.

 
Теги: Минск
 
 
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Минское «Динамо» объявило о возвращении хоккеиста сборной Беларуси Ильи Шинкевича.
 
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