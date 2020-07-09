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Метеорологи предупредили об опасном изменении климата в ближайшие пять лет
Источник материала: ОНТ
В следующие пять лет среднегодовая температура во всем мире будет повышаться как минимум на один градус Цельсия ежегодно, чем во второй половине XIX века. Об этом говорится в новом климатическом
Эксперты отмечают, что последние пять лет были самыми теплыми за всю историю. А в ближайшую пятилетку превышение может достичь уже полутора градусов, предупредили они.
По его словам, нельзя допустить, чтобы повышение температуры было более полутора градусов.
Таалас отметил, что наступивший экономический кризис и временный промышленный застой не приведут к глобальному снижению углекислого газа в атмосфере.
Глава ВМО призвал государства активизироваться и включить борьбу с изменением климата в программы по восстановлению экономики.
Фото: picture-alliance/ U. Baumgraten
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В следующие пять лет среднегодовая температура во всем мире будет повышаться как минимум на один градус Цельсия ежегодно, чем во второй половине XIX века. Об этом...
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