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Метеорологи предупредили об опасном изменении климата в ближайшие пять лет

09.07.2020 17:48 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Метеорологи предупредили об опасном изменении климата в ближайшие пять лет

В следующие пять лет среднегодовая температура во всем мире будет повышаться как минимум на один градус Цельсия ежегодно, чем во второй половине XIX века. Об этом говорится в новом климатическом прогнозе, который опубликовала Всемирная метеорологическая организация.

Эксперты отмечают, что последние пять лет были самыми теплыми за всю историю. А в ближайшую пятилетку превышение может достичь уже полутора градусов, предупредили они.

По его словам, нельзя допустить, чтобы повышение температуры было более полутора градусов.

Таалас отметил, что наступивший экономический кризис и временный промышленный застой не приведут к глобальному снижению углекислого газа в атмосфере.

Глава ВМО призвал государства активизироваться и включить борьбу с изменением климата в программы по восстановлению экономики.

Фото: picture-alliance/ U. Baumgraten

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В следующие пять лет среднегодовая температура во всем мире будет повышаться как минимум на один градус Цельсия ежегодно, чем во второй половине XIX века. Об этом...
 
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