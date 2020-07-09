Женщина получила штраф за езду со скоростью 703 км/ч

Источник материала: ОНТ

Жительнице итальянской провинции Анкона выписали штраф за превышение скорости, передает портал Autoappassionati.

Сообщается, что камера зафиксировала, как автомобиль Ford Focus мчался со скоростью 703 километра в час. Издание такую цифру объяснило возможным сбоем техники. Однако полицейских огромное превышение не смутило. Женщину оштрафовали на 850 евро.

Глава местного автодорожного комитета Джованни Строголо порекомендовал автолюбительнице требовать компенсации через суд, а не соглашаться на отмену штрафа.

ФОТО: pixabay

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