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Женщина получила штраф за езду со скоростью 703 км/ч
Источник материала: ОНТ
Жительнице итальянской провинции Анкона выписали штраф за превышение скорости,
Сообщается, что камера зафиксировала, как автомобиль Ford Focus мчался со скоростью 703 километра в час. Издание такую цифру объяснило возможным сбоем техники. Однако полицейских огромное превышение не смутило. Женщину оштрафовали на 850 евро.
Глава местного автодорожного комитета Джованни Строголо порекомендовал автолюбительнице требовать компенсации через суд, а не соглашаться на отмену штрафа.
ФОТО: pixabay
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Жительнице итальянской провинции Анкона выписали штраф за превышение скорости, передает портал Autoappassionati. Сообщается, что камера зафиксировала, как автомобиль Ford...
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