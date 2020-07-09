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Гайдукевич: «Самое главное, что отличает попытки организации «цветной революции» – нет политического процесса»
Источник материала: СТВ
Технологии «цветных революций» и рекомендации из методички Шарпа, когда ситуация в стране разыгрывается как по нотам. Как не потерять независимость и сохранить суверенитет? Эти темы обсуждали в программе
Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Мы должны понимать, что никогда не будет в стране, что все одного мнения и все одинаково мыслят – это и не нужно. Главное, чтобы не было вмешательства извне и не было попыток решить на улице. Всё остальное должно быть. И альтернатива.
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Гайдукевич: «Самое главное, что отличает попытки организации «цветной революции» – нет политического процесса»
Технологии «цветных революций» и рекомендации из методички Шарпа, когда ситуация в стране разыгрывается как по нотам. Как не потерять независимость и сохранить...
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