Забыли, украли, вернули… История пакета с продуктами, который кобринчанка оставила в магазине

Источник материала: Кобринский вестник

На днях жительница г. Кобрина отправилась утром в магазины за покупками. Обойдя несколько магазинов, купила мясные, молочные продукты, не обошла вниманием и магазин с бытовой химией. Для удобства все приобретенное разложила в разные пакеты.





Последней торговой точкой оказался магазин «Копеечка». Купив необходимое, уставшая женщина с несколькими пакетами в руках отправилась домой. Дома, разбирая покупки, женщина не обнаружила одного пакета с мясной продукцией. Расстроенная этим, она попыталась восстановить хронологию событий последних полутора часов и вспомнила, что оставила его на столе для посетителей в магазине «Копеечка».

Вернувшись в указанный магазин, своего пакета она, к сожалению, там уже не обнаружила. Немного поколебавшись, решила обратиться за помощью в правоохранительные органы.

Позвонив по номеру 102, женщина рассказала о случившемся.

Внимательно выслушав женщину, дежурный Кобринского РОВД передал информацию дежурному наряду группы задержания Кобринского отдела Департамента охраны. После получения необходимой информации сотрудники принялись отрабатывать прилегающую территорию.

Вскоре внимание наряда группы задержания привлек мужчина со схожим пакетом, который при виде служебного автомобиля пытался скрыться, однако был задержан. Как оказалось впоследствии, чутье сотрудников не подвело: в пакете и находилась мясная продукция, которая принадлежала женщине.

Вышеуказанный гражданин был доставлен в Кобринский РОВД для дальнейшего разбирательства, а похищенное имущество возвращено законному владельцу.

Спустя несколько дней в адрес Кобринского отдела Департамента охраны поступило письмо, где женщина выразила слова благодарности сотрудникам группы задержания, благодаря которым был задержан «похититель».

Источник: brest.ohrana.gov.by.

Фото из открытых источников носит иллюстративный характер.