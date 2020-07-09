ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Врач рассказала, как правильно выбрать мороженое

09.07.2020 18:11 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Врач рассказала, как правильно выбрать мороженое

Чем проще состав мороженого, тем оно менее вредно. Об этом «Пятому каналу» рассказала врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова. 

Тем, кто хочет похудеть, лучше покупать мороженое, которое продается поштучно. Чтобы не переедать, стоит избегать больших порций. Семейные порции мороженого можно приобретать, когда речь идет о большой компании. Если съедать одну порцию пломбира несколько раз в неделю, человек не наберет лишние килограммы. Снизить калорийность мороженого можно, смешав его с ягодами.

ФОТО: grilnica.ru


Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чем проще состав мороженого, тем оно менее вредно. Об этом «Пятому каналу» рассказала врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова.  Тем, кто хочет похудеть, лучше...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Логойске остановили пьяного подростка на Mercedes. При задержании он оказал сопротивление
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
09.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика