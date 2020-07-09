Врач рассказала, как правильно выбрать мороженое

Источник материала: ОНТ

Чем проще состав мороженого, тем оно менее вредно. Об этом «Пятому каналу» рассказала врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова.

Тем, кто хочет похудеть, лучше покупать мороженое, которое продается поштучно. Чтобы не переедать, стоит избегать больших порций. Семейные порции мороженого можно приобретать, когда речь идет о большой компании. Если съедать одну порцию пломбира несколько раз в неделю, человек не наберет лишние килограммы. Снизить калорийность мороженого можно, смешав его с ягодами.

ФОТО: grilnica.ru





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