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Врач рассказала, как правильно выбрать мороженое
Источник материала: ОНТ
Чем проще состав мороженого, тем оно менее вредно. Об этом «Пятому каналу»
Тем, кто хочет похудеть, лучше покупать мороженое, которое продается поштучно. Чтобы не переедать, стоит избегать больших порций. Семейные порции мороженого можно приобретать, когда речь идет о большой компании. Если съедать одну порцию пломбира несколько раз в неделю, человек не наберет лишние килограммы. Снизить калорийность мороженого можно, смешав его с ягодами.
ФОТО: grilnica.ru
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Чем проще состав мороженого, тем оно менее вредно. Об этом «Пятому каналу» рассказала врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова. Тем, кто хочет похудеть, лучше...
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