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Бесплатную попытку ЭКО в Беларуси можно будет сделать на базе трех госклиник

09.07.2020 18:22 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Бесплатную попытку ЭКО в Беларуси можно будет сделать на базе трех госклиник

Сделать бесплатную попытку ЭКО в Беларуси можно будет на базе трех государственных учреждений здравоохранения. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на главного специалиста отдела помощи матерям и детям Министерства здравоохранения Людмилу Кеда.

Согласно указу №171 «О социальной поддержке отдельных категорий граждан», который вступит в силу в январе 2021 года, у замужних женщин появится право на одну бесплатную попытку экстракорпорального оплодотворения. Воспользоваться таким правом смогут супружеские пары, являющиеся гражданами Беларуси, при наличии медпоказаний и отсутствии противопоказаний. Также возраст женщины не должен превышать 40 лет.

Финансирование будет осуществляться за счет государства. Бесплатной попыткой будут также обладать пары, которые пытались сделать ЭКО на платной основе.

По словам специалиста, в стадии разработки сейчас находится Национальный регистр бесплодных пар, который позволит контролировать очередность предоставления процедуры.

Фото: pixabay

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Сделать бесплатную попытку ЭКО в Беларуси можно будет на базе трех государственных учреждений здравоохранения. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на главного...
 
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