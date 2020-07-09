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«Поставил свою жизнь под угрозу»: вышел трогательный фильм про Бабарико, снятый до ареста

09.07.2020 18:24 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Штаб экс-банкира Виктора Бабарико выпустил о нем короткий и такой ламповый фильм-биографию. Проект снимали еще до зедаржения политика, который сейчас находится в СИЗО КГБ.

В 24-минутном ролике Виктор рассказывает о своем детстве, мечте стать «главой правительства планеты Земля», родителях («отец – классический военный беспризорник, мать – дочь репрессированного лесника»), взрослении, собственных детях, один из которых – Эдуард – ради успешной президентской кампании отца «поставил свою жизнь под угрозу». Бабарико выражает гордость тому, как при нем Белгазпромбанк стал коммерческим банком №1. Есть в фильме и такая цитата: «Если бы была возможность вернуться в детство, я бы, наверное, вернулся в тот самый момент, когда можно было ворваться к родителям в спальню утром, залезть к ним под одеяло. И вот там лежать между ними двумя и радоваться, что вокруг все хорошо, ты под надежной защитой».

Обложка: Канаплев+Лейдик.

 
 
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Штаб экс-банкира Виктора Бабарико выпустил о нем короткий и такой ламповый фильм-биографию. Проект снимали еще до зедаржения политика, который сейчас находится в...
 
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