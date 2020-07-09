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Новости экономики за 09.07.2020

09.07.2020 17:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сколько депозитных счетов открыто по программе «Семейный капитал» для многодетных, почему бастуют сотрудники крупнейшего в мире авиаконцерна, а экономисты предрекают крах американской валюты? И сколько средств было направлено на поддержку белорусской экономики в кризис?

С деловым обзором дня наш экономический обозреватель Наталья Надольская.

23 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ ГОСУДАРСТВО НАПРАВИЛО НА ПОДДЕРЖКУ ЭКОНОМИКИ

23 миллиона рублей или почти 9,5 миллионов долларов государство направило на поддержку экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По Указу № 143 преференции и налоговые льготы получили субъекты хозяйствования и индивидуальные предприниматели.

Новости экономики за 09.07.2020

Также был принят Указ № 178 «О временных мерах государственной поддержки нанимателей и отдельных категорий граждан». По решению правительства, увеличили поставки техники на внутренний рынок. Это должно помочь обеспечить заказы для ключевых предприятий.

Процесс предоставления преференций и налоговых льгот продолжается, правительство анализирует все просьбы о поддержке.

ПО ПРОГРАММЕ «СЕМЕЙНЫЙ КАПИТАЛ» ОТКРЫТО УЖЕ БОЛЕЕ 85 ТЫСЯЧ ДЕПОЗИТНЫХ СЧЕТОВ

Для многодетных семей открыто уже более 85 тысяч депозитных счетов про программе «Семейный капитал». Это когда за рождение третьего и последующих детей государство выделяет финансовую помощь.

За первую пятилетку с 2015 года на счета перевели 818 миллионов долларов. С 2020 года программу продлили еще на 5 лет.

Новости экономики за 09.07.2020

Семейный капитал назначается в белорусских рублях. За полгода открыто более 3,5 тысяч счетов на почти 82,5 миллиона рублей. С 2020 года разрешено досрочно использовать семейный капитал на улучшение жилищных условий, получение образования и медицинских услуг.

СОТРУДНИКИ КРУПНЕЙШЕГО АВИАКОНЦЕРНА ПРОТЕСТУЮТ ИЗ-ЗА УВОЛЬНЕНИЙ

Крупнейший авиаконцерн Airbus «латает дыры». Компания уже готова сократить объемы продукции и поставок на 40 %. Выпускать не более 40 авиалайнеров наиболее продаваемой серии A320 в месяц, хотя в конце 2019 года речь шла о наращивании производства.

Новости экономики за 09.07.2020

Не исключено, что компании придется отказаться от крупнейших лайнеров Airbus A380. Сотрудники объявили забастовку в ответ на планы руководства уволить 15 тысяч работников концерна из-за кризиса. Работники считают реструктуризацию бизнеса и массовые сокращения чрезмерными.

ОБЩИЙ ОБЪЕМ ДОЛЛАРОВ В РЕЗЕРВАХ ГОСУДАРСТВ МИРА ДОСТИГ 70%

По данным Международного валютного фонда общий объем долларов в резервах государств мира достиг 70 % (вторая по популярности валюта – евро – едва дотянула до 20 %).

«Грядет крах доллара». Под таким заголовком Bloomberg опубликовал колонку американского профессора Стивена Роуча – доктора экономических наук, бывшего члена Совета директоров Федеральной резервной системы США.

Новости экономики за 09.07.2020

Роуч считает, что уже в 2021 году доллар обесценится до 35 % по отношению к корзине валют стран, с которыми США ведут международную торговлю. Судя по всему, это далеко не предел возможной девальвации.

Новости экономики за 09.07.2020

Мир будет искать другую резервную валюту. Может быть, это будет валюта с распределенной эмиссией или расчеты на основе золотого запаса.

Люди в материале: Наталья Надольская

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Новости Беларуси. Сколько депозитных счетов открыто по программе «Семейный капитал» для многодетных, почему бастуют сотрудники крупнейшего в мире авиаконцерна, а...
 
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