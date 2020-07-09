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«Мы делаем все, чтобы обеспечить равную доступность нашим гражданам к любым видам медицинской помощи». Министр здравоохранения Беларуси посетил родильное отделение Лидской центральной районной больницы
09.07.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Анастасию Шидловскую с драгоценным «конвертом» на руках в фойе Лидской районной больницы встречали сегодня не только счастливый супруг, но и … руководитель ведомства здравоохранения страны, представители районной власти, общественных организаций, пресса. Море внимания, цветы, подарки. Такая выписка – не самый рядовой случай.
– По традиции первого ребенка, родившегося в Новый год и День Независимости Беларуси, я поздравляю лично, даже в самых отдаленных и маленьких роддомах страны, – подчеркнул министр. – Важным и определяющим фактором является момент, что мы сейчас делаем все, чтобы обеспечить равную доступность граждан к медицинской помощи. У нас компактная цивилизованная страна, и в наших силах обеспечить современную медицинскую помощь в любом ее уголке.
Гродненская область, по словам Владимира Караника, – вторая по количеству
– Система здравоохранения работает, люди рожают детей и строят планы, – подчеркнул Владимир Караник. – А наша задача – поддержать этот процесс и обеспечить качественную доступную медицинскую помощь.
«Праздничным» ребенком стал мальчик весом 3040 граммов, ростом 53 см, который родился в первые минуты 3 июля, – точнее, в 00 часов 15 минут. Врачи сделали все возможное, чтобы малыш без проблем появился на свет, а молодая мама быстро восстановилась.
– Мы счастливы, что наш малыш родился в такой знаковый для страны день, – улыбаются счастливые родители Анастасия и Дмитрий Шидловские. – Все сразу стали называть его «патриотом». А имя ему выбрали простое и хорошее для будущего мужчины – Андрей.
Мама малыша работает в онлайн-гипермаркете, а папа –военнослужащий 116-й штурмовой авиационной базы. В Лиду по распределению попросился сам: уж очень понравился тихий уютный город с вековыми летными традициями и улыбчивыми людьми. Супруга Дмитрия – минчанка – поехала следом за мужем. Пока молодая семья снимает квартиру, но в перспективе планируют построить собственное жилье.
К выписке жены и первенца из роддома, как сам признается, молодой папа навел дома идеальный порядок, в предвкушении встречи с продолжателем рода – бабушки и дедушки с обеих сторон. Первый внук как-никак!
– Мечтаем о большой дружной семье, – улыбаются новоиспеченные родители. – Поэтому через какое-то время надеемся вернуться сюда за вторым ребенком.
Тепло провожали супругов и мирно посапывающего в «конверте» малыша медицинские работники Лидской центральной районной больницы. Акушерско-гинекологическая служба здесь на высоте, функционирует как перинатальный центр второго уровня и оказывает специализированную и консультативную помощь женщинам Лидского и ряда соседних районов.
С начала года в Лидском роддоме появились на свет 550 малышей. Всех их встретили с заботой и любовью. Лида уже пятый год остается городом-стотысячником, и терять этот статус не собирается.
Алла БИБИКОВА
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«Мы делаем все, чтобы обеспечить равную доступность нашим гражданам к любым видам медицинской помощи». Министр здравоохранения Беларуси посетил родильное отделение Лидской центральной районной больницы
Анастасию Шидловскую с драгоценным «конвертом» на руках в фойе Лидской районной больницы встречали сегодня не только счастливый супруг, но и … руководитель...
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