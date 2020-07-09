«Мы делаем все, чтобы обеспечить равную доступность нашим гражданам к любым видам медицинской помощи». Министр здравоохранения Беларуси посетил родильное отделение Лидской центральной районной больницы

Источник материала: Вороновская газета





Анастасию Шидловскую с драгоценным «конвертом» на руках в фойе Лидской районной больницы встречали сегодня не только счастливый супруг, но и … руководитель ведомства здравоохранения страны, представители районной власти, общественных организаций, пресса. Море внимания, цветы, подарки. Такая выписка – не самый рядовой случай.





– По традиции первого ребенка, родившегося в Новый год и День Независимости Беларуси, я поздравляю лично, даже в самых отдаленных и маленьких роддомах страны, – подчеркнул министр. – Важным и определяющим фактором является момент, что мы сейчас делаем все, чтобы обеспечить равную доступность граждан к медицинской помощи. У нас компактная цивилизованная страна, и в наших силах обеспечить современную медицинскую помощь в любом ее уголке.

Гродненская область, по словам Владимира Караника, – вторая по количеству рожденных детей в этот знаковый день. Всего в Беларуси 3 июля родились 163 ребенка, среди них больше мальчиков.





– Система здравоохранения работает, люди рожают детей и строят планы, – подчеркнул Владимир Караник. – А наша задача – поддержать этот процесс и обеспечить качественную доступную медицинскую помощь.

«Праздничным» ребенком стал мальчик весом 3040 граммов, ростом 53 см, который родился в первые минуты 3 июля, – точнее, в 00 часов 15 минут. Врачи сделали все возможное, чтобы малыш без проблем появился на свет, а молодая мама быстро восстановилась.





– Мы счастливы, что наш малыш родился в такой знаковый для страны день, – улыбаются счастливые родители Анастасия и Дмитрий Шидловские. – Все сразу стали называть его «патриотом». А имя ему выбрали простое и хорошее для будущего мужчины – Андрей.

Мама малыша работает в онлайн-гипермаркете, а папа –военнослужащий 116-й штурмовой авиационной базы. В Лиду по распределению попросился сам: уж очень понравился тихий уютный город с вековыми летными традициями и улыбчивыми людьми. Супруга Дмитрия – минчанка – поехала следом за мужем. Пока молодая семья снимает квартиру, но в перспективе планируют построить собственное жилье.

К выписке жены и первенца из роддома, как сам признается, молодой папа навел дома идеальный порядок, в предвкушении встречи с продолжателем рода – бабушки и дедушки с обеих сторон. Первый внук как-никак!





– Мечтаем о большой дружной семье, – улыбаются новоиспеченные родители. – Поэтому через какое-то время надеемся вернуться сюда за вторым ребенком.

Тепло провожали супругов и мирно посапывающего в «конверте» малыша медицинские работники Лидской центральной районной больницы. Акушерско-гинекологическая служба здесь на высоте, функционирует как перинатальный центр второго уровня и оказывает специализированную и консультативную помощь женщинам Лидского и ряда соседних районов.

С начала года в Лидском роддоме появились на свет 550 малышей. Всех их встретили с заботой и любовью. Лида уже пятый год остается городом-стотысячником, и терять этот статус не собирается.

Алла БИБИКОВА

Фото: Виктории ПОЗНЯК

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