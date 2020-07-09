В Днепровско-Бугском канале зафиксирована гибель рыбы

Источник материала: Виртуальный Брест

В Дрогичинском районе выясняют причины гибели рыбы, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя Брестского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Ян Венскович.





Инцидент произошел в районе деревне Новоселки в акватории Днепровско-Бугского канала и нескольких отводных мелиоративных каналов. По неподтвержденным данным, там погибло около 1 тыс. особей рыбы.

"Пока рано говорить о заморе, так как не ясны причины явления. На месте работает специальная комиссия, в составе которой руководители областных структур, подчиненных Минприроды, Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте, представители МЧС , объединения "Брестмелиоводхоз". Специалисты обследуют акваторию. Накануне лаборатория аналитического контроля отобрала пробы воды, ждем результатов исследования", - сказал Ян Венскович.

Он отметил, что вопросы, связанные с гибелью рыбы, находятся на постоянном контроле. "Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды поставил задачу молниеносно реагировать на любые ситуации подобного характера, обеспечив полноту расследования возможных причин. Об инциденте проинформированы местные органы власти, все службы задействованы для планирования дальнейших действий", - резюмировал собеседник.