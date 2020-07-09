ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Днепровско-Бугском канале зафиксирована гибель рыбы

09.07.2020 18:58 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

В Дрогичинском районе выясняют причины гибели рыбы, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя Брестского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Ян Венскович.

В Днепровско-Бугском канале зафиксирована гибель рыбы

Инцидент произошел в районе деревне Новоселки в акватории Днепровско-Бугского канала и нескольких отводных мелиоративных каналов. По неподтвержденным данным, там погибло около 1 тыс. особей рыбы.

"Пока рано говорить о заморе, так как не ясны причины явления. На месте работает специальная комиссия, в составе которой руководители областных структур, подчиненных Минприроды, Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте, представители МЧС, объединения "Брестмелиоводхоз". Специалисты обследуют акваторию. Накануне лаборатория аналитического контроля отобрала пробы воды, ждем результатов исследования", - сказал Ян Венскович.

Он отметил, что вопросы, связанные с гибелью рыбы, находятся на постоянном контроле. "Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды поставил задачу молниеносно реагировать на любые ситуации подобного характера, обеспечив полноту расследования возможных причин. Об инциденте проинформированы местные органы власти, все службы задействованы для планирования дальнейших действий", - резюмировал собеседник.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  В Дрогичинском районе выясняют причины гибели рыбы, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя Брестского областного комитета природных ресурсов и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Кормозаготовителям — подарки от профсоюза
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
09.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика