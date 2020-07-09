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Асмус рассказала всю правду об уходе за своей кожей и озадачила поклонников
Источник материала: ОНТ
Российская актриса Кристина Асмус призналась, как ухаживает за своей кожей. Об этом она написала в своем Instagram.
Многих поклонников всегда мучал вопрос: как актрисе в свои 32 года удается выглядеть так молодо. Взглянуть даже на ее в клипе Егора Крида, где артистка играет школьницу. Не отличишь от 16-летней девушки.
Накануне Асмус призналась, что ее секрет в том, чтобы ничего не делать. «Ни колола, ни резала, ни уменьшала, ни надувала, ни отщипывала», - утверждает она.
По словам актрисы, ее лица никогда не касались никакие иглы и аппараты, косметолога она не посещала уже 10 лет.
Кристина Асмус отметила, что при этом не является противницей макияжа и отмечает, что
Многие поклонники удивились этой информации, а некоторые даже не поверили актрисе. В следующем посте она решила обратиться к недоверчивым подписчикам.
В конце поста Асмус пошутила и пообещала подробнее рассказать о своем уходе: «А завтра расскажу-таки о своём «уходе». Не от мужа, в смысле».
Фото:
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Российская актриса Кристина Асмус призналась, как ухаживает за своей кожей. Об этом она написала в своем Instagram. Многих поклонников всегда мучал вопрос: как актрисе...
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