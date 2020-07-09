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Асмус рассказала всю правду об уходе за своей кожей и озадачила поклонников

09.07.2020 19:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Асмус рассказала всю правду об уходе за своей кожей и озадачила поклонников

Российская актриса Кристина Асмус призналась, как ухаживает за своей кожей. Об этом она написала в своем Instagram.

Многих поклонников всегда мучал вопрос: как актрисе в свои 32 года удается выглядеть так молодо. Взглянуть даже на ее в клипе Егора Крида, где артистка играет школьницу. Не отличишь от 16-летней девушки.


Накануне Асмус призналась, что ее секрет в том, чтобы ничего не делать. «Ни колола, ни резала, ни уменьшала, ни надувала, ни отщипывала», - утверждает она.  

По словам актрисы, ее лица никогда не касались никакие иглы и аппараты, косметолога она не посещала уже 10 лет.

Кристина Асмус отметила, что при этом не является противницей макияжа и отмечает, что
у каждого свои особенности и потребности.


Многие поклонники удивились этой информации, а некоторые даже не поверили актрисе. В следующем посте она решила обратиться к недоверчивым подписчикам.

В конце поста Асмус пошутила и пообещала подробнее рассказать о своем уходе: «А завтра расскажу-таки о своём «уходе». Не от мужа, в смысле».

Фото: instagram.com/asmuskristina


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Российская актриса Кристина Асмус призналась, как ухаживает за своей кожей. Об этом она написала в своем Instagram. Многих поклонников всегда мучал вопрос: как актрисе...
 
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