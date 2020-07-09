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Фотограф показал, как выглядят потомки известных исторических личностей, живущие в наши дни

09.07.2020 20:38 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Фотограф показал, как выглядят потомки известных исторических личностей, живущие в наши дни

Британский фотограф Дрю Гарднер организовал интереснейший проект под названием «The Descendants» (потомки). 15 лет он снимал потомков известных людей, пытаясь в фотографии воссоздать образ их предков. Работы опубликовали в журнале Smithsonian.

Ирина Строцци — 15-кратная правнучка Лизы дель Джокондо — Моны Лизы.


Уго де Салис — пра-пра-пра-правнук Наполеона.


Чарльз Буш — 7-кратный внук Оливера Кромвеля.

Оливер Кромвель — государственный деятель и полководец, руководитель Английской революции 1643-1650 годов, который привёл парламентские силы к победе.


Уильям Джон Реглан Горацио Триб — 4-кратный внук Горацио Нельсона.

Адмирал Нельсон — один из величайших военно-морских героев Британии. 

Джеральд Чарльз Диккенс — пра-правнук Чарльза Диккенса.


Шеннон Ланье — 6-кратный правнук третьего президента США Томаса Джефферсона.


Лорд Чарльз Фицрой — 9-кратный правнук Короля Карла II.


Том Уонтнер — 4-кратный внук известного британского поэта Уильяма Вордсворта.


Фото: instagram.com/p/CCZBbTHjW6f

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Британский фотограф Дрю Гарднер организовал интереснейший проект под названием «The Descendants» (потомки). 15 лет он снимал потомков известных людей, пытаясь в...
 
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