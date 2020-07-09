Фотограф показал, как выглядят потомки известных исторических личностей, живущие в наши дни

Источник материала: ОНТ

Британский фотограф Дрю Гарднер организовал интереснейший проект под названием «The Descendants» (потомки). 15 лет он снимал потомков известных людей, пытаясь в фотографии воссоздать образ их предков. Работы опубликовали в журнале Smithsonian .

Ирина Строцци — 15-кратная правнучка Лизы дель Джокондо — Моны Лизы.





Уго де Салис — пра-пра-пра-правнук Наполеона.





Чарльз Буш — 7-кратный внук Оливера Кромвеля.

Оливер Кромвель — государственный деятель и полководец, руководитель Английской революции 1643-1650 годов, который привёл парламентские силы к победе.





Уильям Джон Реглан Горацио Триб — 4-кратный внук Горацио Нельсона.

Адмирал Нельсон — один из величайших военно-морских героев Британии.



Джеральд Чарльз Диккенс — пра-правнук Чарльза Диккенса.





Шеннон Ланье — 6-кратный правнук третьего президента США Томаса Джефферсона.



Лорд Чарльз Фицрой — 9-кратный правнук Короля Карла II.



Том Уонтнер — 4-кратный внук известного британского поэта Уильяма Вордсворта.





Фото: instagram.com/p/CCZBbTHjW6f

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