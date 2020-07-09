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Фотограф показал, как выглядят потомки известных исторических личностей, живущие в наши дни
Источник материала: ОНТ
Британский фотограф Дрю Гарднер организовал интереснейший проект под названием «The Descendants» (потомки). 15 лет он снимал потомков известных людей, пытаясь в фотографии воссоздать образ их предков. Работы опубликовали в журнале
Ирина Строцци — 15-кратная правнучка Лизы дель Джокондо — Моны Лизы.
Уго де Салис — пра-пра-пра-правнук Наполеона.
Чарльз Буш — 7-кратный внук Оливера Кромвеля.
Оливер Кромвель — государственный деятель и полководец, руководитель Английской революции 1643-1650 годов, который привёл парламентские силы к победе.
Уильям Джон Реглан Горацио Триб — 4-кратный внук Горацио Нельсона.
Адмирал Нельсон — один из величайших военно-морских героев Британии.
Джеральд Чарльз Диккенс — пра-правнук Чарльза Диккенса.
Шеннон Ланье — 6-кратный правнук третьего президента США Томаса Джефферсона.
Фото:
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Британский фотограф Дрю Гарднер организовал интереснейший проект под названием «The Descendants» (потомки). 15 лет он снимал потомков известных людей, пытаясь в...
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