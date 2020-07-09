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5 вопросов лучшему спринтеру в истории белорусского велоспорта – Евгению Гутаровичу о Мозыре, гонках и мотивации

09.07.2020 — Разное | Mlife  
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Источник материала: Mlife

Евгений Эдуардович, рады снова приветствовать Вас в нашем городе. Скажите, что именно заставляет практически каждый год собирать в Мозыре такое количество профессиональных велогонщиков и проводить мероприятия республиканского масштаба?

- Ответ лежит на поверхности, в прямом смысле этого выражения. Сложный ландшафт, не типичный для нашей страны, сочетание горных и равнинных участков трассы раскрывают как сильные, так и слабые стороны велосипедистов, дают возможность гонщику проверить весь диапазон своих возможностей.

Ведь и вы неоднократно принимали участие в соревнованиях именно здесь. Что для Вас Мозырь?

- К этому городу я испытываю смешанные чувства, ближе всего ощущение борьбы и сопротивления вперемешку с благодарностью. Это связано с тем, что лично для меня мозырская трасса достаточно сложная. Холмистый рельеф – не мой «конек», это всегда было схваткой на износ, смотр душевных сил. Но я знал, что если я прошел через Мозырь – значит мне ничего не страшно, я все смогу. За этот опыт я благодарен городу. К слову, именно здесь в 2014 году я стал четырехкратным Чемпионом Беларуси, персонально для меня - это самая значимая награда.

5 вопросов лучшему спринтеру в истории белорусского велоспорта – Евгению Гутаровичу о Мозыре, гонках и мотивации

На вашем счету более сотни побед, какие еще более значимые для вас Вы могли бы отметить?

Сам факт моего участия в гонке «Тур де Франс» и выступление за французские команды говорит о том, что я не зря занимался этим видом спорта. Важно так же отметить победу на этапе «Вуэльты Испании», две победы на «Туре Польши».

5 вопросов лучшему спринтеру в истории белорусского велоспорта – Евгению Гутаровичу о Мозыре, гонках и мотивации

Вы достигли высочайших высот в спортивной карьере. Скажите, велоспорт всегда был вашей заветной мечтой?

У меня не было такой идеи, что я хочу стать велосипедистом. Наверное, просто оказался в нужном месте в нужное время. Потому что в этот спорт я попал практически случайно.

Помню, когда мне было 11 лет, как раз тот воздаст, кода начинаешь ощущать себя очень взрослым и независимым, мы с ребятами отправились в парк покурить каких-то дорогих сигарет, тогда нам казалось, что это невероятно круто. В этот момент мимо нас проезжали ребята на велосипедах. Я в присущей мне дерзкой манере в шутку окликнул одного: «Дай проехать!», а он мне: «Вон тренер наш идет, у него и спрашивай». Я и спросил, этим тренером оказался Тихонов Владимир Петрович, он так и остался для меня единственным тренером за всю мою спортивную карьеру.

Надо сказать, что до того, как сесть за велосипед я уже достаточно успешно занимался вольной борьбой и за короткий срок тренировок (з месяца) занял 3 место на городских соревнованиях в Минске.

Но ощущение скорости, адреналин, который дарит велосипед - захватил меня. Это тогда я не осознавал, а сейчас понимаю, что был одержим этим видом спорта. Меня интересовало все, в том числе и само устройство велосипеда. Я придумал, как выиграть пару секунд на старте не вдевая ногу в туклипс (туклипсы - это специальное приспособление, для фиксации ноги на плоской педали велосипеда. Слово пошло от комбинации двух английских слов: toe (носок) и clip — зажим. Т.е. буквально означает «зажатый носок»). Я хотел знать, как цепь с одной звездочки переключается на другую, и т.д. Вероятно, такой склад ума мне передался по наследству, мои отец и мать – инженеры.

А еще я очень много падал. Не потому, что был неуклюж, а потому, что мне хотелось вскрыть пределы, пределы возможностей меня и моего железного коня. Я задавал себе вопросы, ставил эксперименты и находил ответы. Теперь этот опыт я передаю ребятам из нашей команды.

Преданность своему делу – важная составляющая успеха. Но что поддерживало эту страсть, как в таких ситуациях не перегореть?

Самой сильной мотивацией был наш тренер. Именно он находил те слова, которые заставляли в любую непогоду вставать на тренировку и выкладываться ежедневно, он воспитывал в нас дух и силу воли.

Уверены, что вы так же являетесь мощным вдохновителем не только для своей команды, но и для многих любителей велоспорта во всем мире. Спасибо Вам за интервью и успехов команде «Минск» на предстоящих гонках!


5 вопросов лучшему спринтеру в истории белорусского велоспорта – Евгению Гутаровичу о Мозыре, гонках и мотивации


 
Теги: Минск
 
 
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