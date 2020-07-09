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Микроавтобус «ГАЗ 2217» сбил велосипедистку в Лунинецком районе, она скончалась в больнице

09.07.2020 21:00 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня, 9 июля 2020 года в 15.55 в Лунинецком районе произошло ДТП с участием велосипедистки.

Микроавтобус «ГАЗ 2217» сбил велосипедистку в Лунинецком районе, она скончалась в больнице

По предварительной информации: 44-летний житель агрогородка Дятловичи, управляя автомобилем «ГАЗ 2217», двигался по улице Октябрьской агрогородка Полесский.

Во встречном направлении указанной автодороги двигалась 75-летняя велосипедистка, местная жительница. В непосредственной близости от автомобиля, женщина начала поворачивать налево, наезда избежать не удалось.

Микроавтобус «ГАЗ 2217» сбил велосипедистку в Лунинецком районе, она скончалась в больнице

В результате аварии пенсионерка с тяжелыми травмами госпитализирована в реанимационное отделение больницы. В 19.40 женщина скончалась.

На месте работают сотрудники ГАИ и СОГ. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. Следователями будет дана правовая оценка.

 
 
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  Сегодня, 9 июля 2020 года в 15.55 в Лунинецком районе произошло ДТП с участием велосипедистки. По предварительной информации: 44-летний житель агрогородка Дятловичи,...
 
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