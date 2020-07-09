Микроавтобус «ГАЗ 2217» сбил велосипедистку в Лунинецком районе, она скончалась в больнице

Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня, 9 июля 2020 года в 15.55 в Лунинецком районе произошло ДТП с участием велосипедистки.





По предварительной информации: 44-летний житель агрогородка Дятловичи, управляя автомобилем «ГАЗ 2217», двигался по улице Октябрьской агрогородка Полесский.

Во встречном направлении указанной автодороги двигалась 75-летняя велосипедистка, местная жительница. В непосредственной близости от автомобиля, женщина начала поворачивать налево, наезда избежать не удалось.





В результате аварии пенсионерка с тяжелыми травмами госпитализирована в реанимационное отделение больницы. В 19.40 женщина скончалась.

На месте работают сотрудники ГАИ и СОГ. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. Следователями будет дана правовая оценка.