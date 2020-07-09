Дело Белгазпромбанка: откаты, фирмы для отмывания денег, офшорные юрисдикции - специальное расследование ОНТ

Источник материала: ОНТ

Это дело уж точно претендует на звание самого громкого в этом году. Обвинения в серьёзных экономических преступлениях, взятках на миллионы долларов. Классическая схема - откаты, фирмы для отмывания денег, офшорные юрисдикции. И это в одном из крупнейших кредитно-финансовых учреждений страны – Белгазпромбанке. Оперативники анализировали деятельность организации не один год, отправляли запросы в другие государства и искали подтверждения гипотезам. И вот пасьянс сошёлся. Банк стал инструментом для обогащения своего руководства.

Возможности авторитетной организации позволили руководству заработать просто огромные суммы, по сути, используя банк, его учредителей и деньги клиентов. Итого - более 20 задержанных, в том числе, бывший руководитель банка - Виктор Бабарико, его замы. Им уже предъявлены конкретные обвинения по вполне конкретным статьям Уголовного кодекса. И эти преступления таковыми признают во всём мире.

Фигуранты активно сотрудничают со следствием. Наш репортаж о том, как и зачем заставлял бывший банковский босс Виктор Бабарико брать взятки и передавать откаты. Что об этом думают его бывшие подчинённые. Спецрасследование ОНТ.

«Я получал наличные денежные средства от представителей компании «ПриватЛизинг», «Правовой диалог» и «Системы обработки информации» от Морозова, Добролёта, Харлановича и Геращенко. Указанные юридические лица были клиентами банка длительное время. Общая сумма – порядка 250 000 – 350 000 долларов в год в эквиваленте. Данные денежные средства я не пересчитывал, передавал Виктору Дмитриевичу [Бабарико]. И в этот или на следующий день он меня приглашал и вручал мне конверт, который причитался мне».

Это кадры очной ставки. В процессуальном действии двое. Исполняющий обязанности председателя правления Белгазпромбанка Кирилл Бадей и его бывший шеф, экс-председатель правления банка – Виктор Бабарико.

«Последняя сумма, которая была уже весной 2020 года (Виктор Дмитриевич покидал банк), он поручил самостоятельно передать эти денежные средства другим коллегам. Деньги я отдавал Ильясюку, Кузьмичу и Шабану. Это была не моя инициатива. Мне её озвучил Виктор Дмитриевич [Бабарико]. Денежные средства передавались, как понимаю, за сотрудничество с указанными компаниями. Между банком и компаниями».

Бывшему главе банка предъявлены серьёзные обвинения. А именно: легализация (или «отмывание») средств, полученных преступным путем, уклонение от уплаты налогов, повлекшее ущерб в особо крупном размере, дача взятки в крупном размере и получение в особо крупном размере. Показания дают заместители председателя правления банка, бывшие подчиненные и партнёры по теневому бизнесу. И уже сейчас известны некоторые эпизоды, которые легли в основу обвинения. И один из них – компания «ПриватЛизинг».

В 2006 году два бизнесмена Алексей Геращенко и Андрей Харланович решили начать новый бизнес. Торговля в рассрочку тогда была в стране новинкой. А спрос на такую услугу уже был. Они создали компанию, которую спустя несколько лет переименовали в «ПриватЛизинг».

Константин Бычек, начальник отдела Следственного управления КГБ Беларуси: «Если вкратце, то суть этого бизнеса заключалась в следующем. «ПриватЛизинг» реализовывал населению товары в рассрочку или лизинг и рассчитывался с продавцом за эти товары за счёт кредитных ресурсов банка. Таким образом успешность ведения бизнеса напрямую зависела от условий кредитования их банком».

Харланович до этого ранее работал в Белгазпромбанке. Это был один из аргументов, почему сотрудничество наладили именно с этим банком.

Константин Бычек, начальник отдела Следственного управления КГБ Беларуси: «Руководством банка, в том числе председателем правления Виктором Бабарико, предпринимателям было поставлено условие - за благоприятное решение вопросов о кредитовании их компании на выгодных условиях они должны были предоставлять часть прибыли в виде так называемого «отката».

Как распределялись «откаты» поясняет Дмитрий Кузьмич, бывший заместитель Виктора Бабарико.

Дмитрий Кузьмич, обвиняемый, заместитель председателя правления Белгазпромбанка: «Изначально распределение озвучивалось на первой встрече. 25 [процентов] у Валерия Владимировича Селявко, 25 [процентов] у Виктора Дмитриевича Бабарико и по 10 [процентов] у остальных».

Алексей Задойко, обвиняемый, в прошлом первый заместитель председателя правления Белгазпромбанка: «Это были Добролёт, Ильясюк, Шабан и Кузьмич. 4 человека. И я 5-й. Селявко информировал нас, что можно заработать деньги. И эти деньги будут распределяться: 25% Селявко, 25% Бабарико и всем остальным замам, в том числе и мне, по 10%».

Работающую схему «отмывания» вскрыть мешало большое количество звеньев цепи перевода денег.

Константин Бычек, начальник отдела Следственного управления КГБ Беларуси: «На имя юриста банка, а также сотрудника банка и по совместительству близкого друга Бабарико были учреждены ряд зарубежных субъектов хозяйствования, которые вошли в состав учредителей «ПриватЛизинга». Одновременно с этим в офшорных юрисдикциях для Бабарико и остальных участников преступной группы были открыты так называемые фирмы-кошельки, на которых аккумулировалось незаконное денежное вознаграждение. К банковским счетам этих фирм-кошельков эмитировались пластиковые платёжные карты».

Бывший зам Бабарико, обвиняемый Дмитрий Кузьмич, поясняет.

Дмитрий Кузьмич, обвиняемый, заместитель председателя правления Белгазпромбанка: «Бабарико Виктор Дмитриевич через какое-то время предоставил нам документы на подписание или на ознакомление с данными компаний. Компания, которая была предложена мне, называлась [неразборчиво]. Документы были переданы мне, через какое-то время была передана пластиковая карта корпоративная от имени этой компании. И на протяжении 3-4 лет мне регулярно при наличии дивидендов от деятельности компании на территории Республики Беларусь перечислялись средства. Суммы от 10 до 15 тысяч долларов. Общая сумма около 140 тысяч долларов».

Напрямую в «ПриватЛизинге» не работали, но отлично на нём зарабатывали.

Константин Бычек, начальник отдела Следственного управления КГБ Беларуси: «Как установлено в ходе следствия, и как сейчас рассказывают банкиры в своих показаниях, никакого участия в деятельности «ПриватЛизинга» они не принимали, в этот бизнес не инвестировали, а получение ими части прибыли было обусловлено исключительно принимаемыми ими решениями о кредитовании предприятия на выгодных условиях».

Вот как это комментирует один из обвиняемых банкиров – Сергей Шабан. Заместитель председателя Белгазпромбанка, который получал деньги по раскрытой схеме. Говорит он про свою иностранную компанию.

Сергей Шабан, обвиняемый, заместитель председателя правления Белгазпромбанка: «Она не вела хозяйственную деятельность. Это личный кошелёк. Это какой-то счёт безналичный для личного распоряжения. Без осуществления хозяйственной деятельности».

4 года назад банком заинтересовались контролирующие органы. И схему упростили еще больше. Деньги передавали прямо в кабинетах зама Белгазпромбанка - Кирилла Бадея.

Из показаний учредителя компании «ПриватЛизинг» Андрея Харлановича:

«Все встречи проходили в служебном кабинете Кирилла Георгиевича Бадея, расположенном на 4 этаже здания центрального аппарата ОАО «Белгазпромбанк». При встрече мы переходили в прилегающую комнату отдыха, где я в присутствии Бадея оставлял пакет с деньгами на диване. Мне было понятно, что эти деньги Кирилл Георгиевич несёт своему руководителю, председателю правления ОАО «Белгазпромбанк» Бабарико В.Д.».

А вот что говорит Антон Морозов, которому, с его слов, Бабарико сделал предложение, от которого тот не смог отказаться.

Антон Морозов, соучредитель компании «ПриватЛизинг»: «В 2018 году от Бабарико Виктора Дмитриевича поступило предложение войти в состав участников компании «ПриватЛизинг» и за счёт поступающих дивидендов выплачивать денежное вознаграждение за работу «ПриватЛизинга» с Белгазпромбанком. На данное предложения я согласился. За 2019 год на меня была распределена часть дивидендов, и после того, как деньги были зачислены на карт-счёт, я записался на приём к Виктору Дмитриевичу Бабарико. Мы с ним встретились и было оговорено, что я должен снять 190 000 евро для передачи».

Признательные показания даёт и Кирилл Бадей.

«Поясняю, что фактическим руководителем по получению незаконных денежных вознаграждений от ООО «ПриватЛизинг» являлся бывший председатель банка Бабарико В.Д.».

Кирилл Бадей оперирует и некоторыми цифрами.

«В какой валюте мне будут передавать вознаграждение мне указывал Бабарико В.Д.».

Хотел стать кандидатом на пост главы государства и при этом брал деньги у своих подчинённых. Так, у своего зама – 350 тысяч долларов США в 2019 году.

Константин Бычек, начальник отдела Следственного управления КГБ Беларуси: «Следствие располагает неопровержимыми доказательствами причастности всех фигурантов уголовного дела к инкриминируемым им преступлениям. Так, осуществляя переводы денежных средств, распоряжаясь ими при помощи банковских пластиковых карточек, участники преступной схемы оставляли соответствующие следы. При помощи зарубежных коллег позволили следствию установить все обстоятельства, подлежащие доказыванию по такому преступлению, как получение взяток. Взяточничество ассоциируется у обывателя с получением незаконного денежного вознаграждения государственными служащими, чиновниками. Вместе с тем, Уголовный кодекс Республики Беларусь определяет должностное лицо не только как представителя власти, но и как лицо, занимающее на различных предприятиях, в учреждениях, организациях независимо от формы собственности должности, связанные с выполнением организационных, распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, а также лиц, уполномоченных на совершение юридически значимых действий. Аналогичный подход к определению должностных лиц и коррупции содержится в международных нормативно-правовых актах».

Активная дача показаний и сотрудничество со следствием, безусловно, будет учтено судом, который расставит все точки над «i» в этой истории и назовёт вещи своими именами. Бывший же председатель Белгазпромбанка не раз открещивался от своих дел с компанией «ПриватЛизинг».

Виктор Бабрико: «Я знаю компанию «ПриватЛизинг». Компания «ПриватЛизинг» - давний клиент Белгазпромбанка. Компания «ПриватЛизинг» имеет структуру владения, в которую входят, если я не ошибаюсь, два или три бывших сотрудника Белгазпромбанка. На этом историю я могу закончить».

Но судя по фактам заканчивать эту историю пока рано. Сам же Виктор Бабарико не нашёл, что ответить на предъявленные обвинения, а ведь до этого не раз заявлял о своей законопослушности и неподкупности.

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