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Александр Лукашенко: «Такого давления, как в эти дни, Беларусь не испытывала за всё время своего независимого развития»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. О свободе слова и альтернативных точках зрения. Александр Лукашенко провел встречу с представителями крупнейших средств массовой информации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Разговор продлился больше 5 часов и получился содержательным и откровенным. К этому в самом начале и призвал Президент.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
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Александр Лукашенко: «Такого давления, как в эти дни, Беларусь не испытывала за всё время своего независимого развития»
Новости Беларуси. О свободе слова и альтернативных точках зрения. Александр Лукашенко провел встречу с представителями крупнейших средств массовой информации,...
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