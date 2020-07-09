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Александр Солодуха рассказал, как оказался рядом с Президентом во время его торжественной речи на День Независимости

09.07.2020 21:26 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Александр Солодуха рассказал, как оказался рядом с Президентом во время его торжественной речи на День Независимости

На праздновании Дня Независимости 3 июля во время выступления Александра Лукашенко ближе всех к нему стоял заслуженный артист Беларуси Александр Солодуха. Это вызвало бурную реакцию в социальных сетях. Было ли это прописано в сценарии торжества или получилось случайно? Об этом артист рассказал в программе «Марков. Ничего личного» на ОНТ. 

Александр Солодуха: «Накануне была репетиция – 2 июля. А буквально за два дня до этого мне позвонила сотрудница Министерства культуры и сказала, что меня приглашают возложить цветы 3 июля вместе с Главой государства на Площади Победы. «Как вы на это смотрите?» Я говорю: «Положительно, я приму участие с большой радостью». 2 июля провели репетицию, 3-го мы приехали утром: я, сыновья, мой водитель. Припарковались возле цирка, прошли контроль. Я пошел, поздоровался со всеми членами правительства, впервые у меня такое было, занял свое место (слева в первой шеренге), и пошло шествие. Глава государства вместе с детьми, с пионерами встречал нас на Площади Победы. Началось возложение. Первым, естественно, Президент, сыновья, правительство. Я обычно не спешу никогда. Думаю, дам возможность всем это сделать, и, по-моему, я был уже самый крайний, положил цветы, привстал на колено, поворачиваюсь, и уже не помню – то ли речь, то ли гимн пошел, – я про себя подумал, а куда же мне идти? Влево? Вправо? Я увидел премьер-министра, Наталью Ивановну Кочанову. Думаю, раз внутренний голос подсказал, наверное, нет, туда не надо. Внутренний голос: «Стой на месте». И все. Экспромт, говорю, как есть. Причем накануне, когда была репетиция, никто не сказал, куда становиться. Если бы было сказано, кончено, я занял бы ту точку. Про шеренгу было сказано – конкретное место, два суворовца по бокам, во второй шеренге – главный банкир страны. Я вечером приехал закрывать концерт на стелу, и все артисты, Ирина Дорофеева и многие другие сказали, что это было по сценарию. Я ответил – нет, это спонтанно получилось. Очень много звонков – друзья, знакомые, родственники. Я расценил это так: оказаться в нужном месте в нужный час».

Подробнее – в программе «Марков. Ничего личного». ФОТО: ОНТ

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На праздновании Дня Независимости 3 июля во время выступления Александра Лукашенко ближе всех к нему стоял заслуженный артист Беларуси Александр Солодуха. Это...
 
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