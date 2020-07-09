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Александр Солодуха рассказал, как оказался рядом с Президентом во время его торжественной речи на День Независимости
Источник материала: ОНТ
На праздновании Дня Независимости 3 июля во время выступления Александра Лукашенко ближе всех к нему стоял заслуженный артист Беларуси Александр Солодуха. Это вызвало бурную реакцию в социальных сетях. Было ли это прописано в сценарии торжества или получилось случайно? Об этом артист рассказал в программе «Марков. Ничего личного» на ОНТ.
Подробнее – в программе «Марков. Ничего личного». ФОТО: ОНТ
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Александр Солодуха рассказал, как оказался рядом с Президентом во время его торжественной речи на День Независимости
На праздновании Дня Независимости 3 июля во время выступления Александра Лукашенко ближе всех к нему стоял заслуженный артист Беларуси Александр Солодуха. Это...
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