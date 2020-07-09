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Владимир Андрейченко встретился с коллективом «СветлогорскХимволокно»
Источник материала: ОНТ
Крупные высокотехнологичные предприятия помогли экономике выстоять в условиях непростой эпидобстановки. Такое мнение высказал председатель Палаты представителей Национального собрания.
Во время рабочей поездки на Гомельщину Владимир Андрейченко встретился с коллективом «СветлогорскХимволокно».
Это экспортоориентированное производство, в числе покупателей белорусского бренда - более 40 стран. Выпускают полипропиленовые материалы, такие как спанбел и акваспан, полиэфирные текстильные нити и так называемые специальные волокна – примерно 5 тысяч тонн продукции в месяц. Владимир Андрейченко посетил цеха и поговорил с сотрудниками. На предприятии работают около 4 тысяч человек – ткачи, машинисты, бригадиры, лаборанты. Много молодых специалистов.
Наиболее востребованная продукция завода сегодня - так называемые нетканые материалы, из которых делают одноразовые медицинские изделия (маски, защитные костюмы). В условиях непростой эпидобстановки «СветлогорскХимволокно» не только обеспечило таким сырьем внутренний рынок, но и в 5 раз увеличило экспорт. На нужды медицины сегодня здесь работает отдельная линия.
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Крупные высокотехнологичные предприятия помогли экономике выстоять в условиях непростой эпидобстановки. Такое мнение высказал председатель Палаты...
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