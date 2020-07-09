Источник материала: ОНТ

Крупные высокотехнологичные предприятия помогли экономике выстоять в условиях непростой эпидобстановки. Такое мнение высказал председатель Палаты представителей Национального собрания.

Во время рабочей поездки на Гомельщину Владимир Андрейченко встретился с коллективом «СветлогорскХимволокно».

Это экспортоориентированное производство, в числе покупателей белорусского бренда - более 40 стран. Выпускают полипропиленовые материалы, такие как спанбел и акваспан, полиэфирные текстильные нити и так называемые специальные волокна – примерно 5 тысяч тонн продукции в месяц. Владимир Андрейченко посетил цеха и поговорил с сотрудниками. На предприятии работают около 4 тысяч человек – ткачи, машинисты, бригадиры, лаборанты. Много молодых специалистов.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси: «Люди интересуются, будут ли обеспечены и дальше работой, и благодарят за то, что сохранено предприятие. Ну, и естественно вопросы поднимают, чтобы ориентироваться в будущем. Вот был вопрос по ценам, по обеспечению продовольствием – важно услышать от первых лиц государства, какая ситуация. И для нас, законодателей, очень важно иметь такую информацию с мест, потому что мы ее потом используем в нашей законотворческой работе».

Наиболее востребованная продукция завода сегодня - так называемые нетканые материалы, из которых делают одноразовые медицинские изделия (маски, защитные костюмы). В условиях непростой эпидобстановки «СветлогорскХимволокно» не только обеспечило таким сырьем внутренний рынок, но и в 5 раз увеличило экспорт. На нужды медицины сегодня здесь работает отдельная линия.

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