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Нюша покрасила волосы в цвет сладкой ваты и взбудоражила подписчиков

09.07.2020 21:58 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Нюша покрасила волосы в цвет сладкой ваты и взбудоражила подписчиков

Певица Анна Шурочкина, более известная как Нюша, решила изменить свой привычный образ и удивить подписчиков. Она опубликовала селфи с новым необычным цветом волос. Нюша предпочла нежную розово-оранжевую гамму.

От красочного селфи певицы подписчики остались в восторге: «Ух ты, какие огненные волосы! Шикарно!», «Нюша, мы так давно просили такой цвет, спасибо!», «Вау, розовая фламинго».

Однако нашлись и те нашлись и те, кто не оценил кардинальных перемен во внешности любимой исполнительницы. Среди сотен комментариев легко найти те, где певицу просят вернуться к темному цвету. Требовательные подписчики даже создали специальный хэштег #НюВерниЧерныйЦветВолосПожалуйста. 

Фото: instagram.com/nyusha_nyusha

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Певица Анна Шурочкина, более известная как Нюша, решила изменить свой привычный образ и удивить подписчиков. Она опубликовала селфи с новым необычным цветом...
 
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