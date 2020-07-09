Нюша покрасила волосы в цвет сладкой ваты и взбудоражила подписчиков

Источник материала: ОНТ

Певица Анна Шурочкина, более известная как Нюша, решила изменить свой привычный образ и удивить подписчиков. Она опубликовала селфи с новым необычным цветом волос. Нюша предпочла нежную розово-оранжевую гамму.

От красочного селфи певицы подписчики остались в восторге: «Ух ты, какие огненные волосы! Шикарно!», «Нюша, мы так давно просили такой цвет, спасибо!», «Вау, розовая фламинго».

Однако нашлись и те нашлись и те, кто не оценил кардинальных перемен во внешности любимой исполнительницы. Среди сотен комментариев легко найти те, где певицу просят вернуться к темному цвету. Требовательные подписчики даже создали специальный хэштег #НюВерниЧерныйЦветВолосПожалуйста.

Фото: instagram.com/nyusha_nyusha

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