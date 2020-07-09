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Нюша покрасила волосы в цвет сладкой ваты и взбудоражила подписчиков
Источник материала: ОНТ
Певица Анна Шурочкина, более известная как Нюша, решила изменить свой привычный образ и удивить подписчиков. Она
От красочного селфи певицы подписчики остались в восторге: «Ух ты, какие огненные волосы! Шикарно!», «Нюша, мы так давно просили такой цвет, спасибо!», «Вау, розовая фламинго».
Однако нашлись и те нашлись и те, кто не оценил кардинальных перемен во внешности любимой исполнительницы. Среди сотен комментариев легко найти те, где певицу просят вернуться к темному цвету. Требовательные подписчики даже создали специальный хэштег #НюВерниЧерныйЦветВолосПожалуйста.
Фото:
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Певица Анна Шурочкина, более известная как Нюша, решила изменить свой привычный образ и удивить подписчиков. Она опубликовала селфи с новым необычным цветом...
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