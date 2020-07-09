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«Александрия собирает друзей»: на берег Днепра уже собираются гости - чем будут удивлять на празднике?

09.07.2020 22:43 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Александрия собирает друзей»: на берег Днепра уже собираются гости - чем будут удивлять на празднике?

Разгар лета и какой июль без праздника «Купалье»? В 11-й раз Александрия готовится собрать друзей. На берег Днепра уже спешат гости со всей Беларуси. Организаторы завершают последние приготовления, идёт монтаж сценических площадок, а торговые ряды уже завлекают посетителей. Чем будут удивлять на празднике?

Уютные улицы, аккуратные домики, яркие палисадники. Так Александрия выглядит всегда. Сами местные жители без лишних напоминаний с любовью ухаживают за своей малой родиной. А к традиционному летнему празднику еще больше стараются наполнить агрогородок гостеприимством и особенной «александрийской» атмосферой.

Николай Стояков, председатель Александрийского сельисполкома: «К празднику мы покрасили забор, обновили, освежили. Сделали ямочный ремонт асфальта на улицах Шкловской и Копыской. Милости просим! Мы рады гостям и ждем вас на нашем замечательном празднике».

На берегу Днепра вовсю идут приготовления: на трех гектарах буквально построили город славянской культуры: его жители – более 700 народных мастеров и артистов со всей Беларуси. Из праздничных новинок – Республиканские соревнования по пауэрлифтингу, показ модных коллекций льняной одежды. Субботним вечером на главной сцене состоится гала-концерт «Моя Александрия» с участием белорусских российских и украинских исполнителей.  Телеверсию смотрите в эфире ОНТ.

Евгений Белоусов, главный специалист управления культуры Могилёвского облисполкома: «В 2020 году праздник «Купалье» «Александрия собирает друзей» пройдет под патронатом ЮНЕСКО – это высшая моральная форма поддержки данной международной организации. Можно сказать, что наш праздник получил высокую международную поддержку со стороны мирового сообщества. В том числе, наших традиций и нашей культуры».

Для Аллы, Павла и маленькой Виктории эта «Александрия» особенная. Молодая семья вышла в финал республиканского проекта «Властелин села», который впервые пройдет в рамках фестиваля. Родились и выросли в Витебске, но приехав 4 года назад в эти места по распределению в местное хозяйство, навсегда влюбились в агрогородок.

Алла и Павел Скотниковы: «Школа есть, вся инфраструктура развита хорошо, поэтому в город мы пока не спешим. Нам здесь все нравится: чистый воздух, красивые места. В городе много суеты и не такой чистый воздух. Александрия стала для нас малой родиной».

На праздник в Александрию приезжают за хорошим настроением, сувенирами и новыми впечатлениями. При желании можно расширить маршрут: подняться выше по течению и испить воды из Ильинского родника, или отъехать чуть дальше и посетить место силы – Трофимову криницу. Популярный туристический объект – Александрийская школа. Здесь сохранился класс, в котором учился Президент Беларуси. Теперь это музей, где можно даже присесть за «президентскую» парту.

Елена Карпенко, директор туристического предприятия «Могилёвоблтурист»: Есть легенда: того, кто посидит на этом месте, ожидает повышение по карьерной лестнице. Можно посмотреть объекты еще чуть-чуть дальше – это отъехать немножко, 25 километров, в сам Шклов. Там есть великолепный краеведческий музей, памятник огурцу – это родина шкловского огурца. Всем советую сфотографироваться. А через мост через Днепр - памятник природы – Нижинский ров».

Организаторы позаботились, чтобы каждый желающий смог попасть на праздник: в Александрию направят дополнительные маршруты автобусов и поезда. Тот, кто приедет на личном транспорте, сможет оставить машину на специально оборудованной парковке. Позаботятся и о здоровье гостей: на каждом углу будут дозаторы с антисептиком, в продаже – защитные маски и перчатки. В этом году Александрия собирает друзей чуть позже традиционного «Купалья», а значит есть еще одна возможность поискать цветок счастья и загадать купальское желание. Ведь все задуманное под Александрийским небом обязательно сбывается. 

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Теги: Витебск
 
 
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Разгар лета и какой июль без праздника «Купалье»? В 11-й раз Александрия готовится собрать друзей. На берег Днепра уже спешат гости со всей Беларуси. Организаторы...
 
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