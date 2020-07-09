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О чём Александр Лукашенко говорил с представителями крупнейших СМИ Беларуси более 5 часов?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. О свободе слова и альтернативных точках зрения. Александр Лукашенко провел встречу с представителями крупнейших средств массовой информации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Обращаясь к собравшимся, глава государства отметит: этот диалог, чтобы пояснить нюансы внутренней и внешней политики, прокомментировать происходящие события, ответить на актуальные вопросы, волнующие журналистов и аудиторию. В итоге разговор продлился больше 5 часов и получился содержательным и откровенным. К этому в самом начале призвал Президент.
Евгений Пустовой, корреспондент:
Лицо медийной сферы Беларуси. Здесь собрались лучшие представители крупнейших СМИ государства: от телебоссов до собкоров. Региональные журналисты впечатлены Дворцом Независимости. Это архитектурный символ нашей зрелости.
Кристина Протосовицкая, корреспондент СТВ:
Александр Лукашенко – честный и откровенный спикер. Президент рассказывает о главном условии для проведения любого совещания. Обязательно наличие альтернативных источников информации и предложений. К совещанию с активом со СМИ главе государства положили на стол весомую папку среза публикаций. Медийное поле «бурлит».
Евгений Пустовой:
Анастасия Янкина, главный редактор газеты «Навіны Камянеччыны»:
У редакции – три «Золотые Литеры». А теперь потихоньку осваивают и видеоконтент. Все это снято газетчиками. Теперь всем кадрам информационного поля придется быть активнее в интернете.
Сюда же уходит и реклама. Читай – заработок и инвестиции в развитие контента, который влияет на смотрибельность и рейтинги. А от них зависит наполняемость рекламы. Круговорот медийного развития.
Евгений Пустовой:
Евгений Пустовой:
Григорий Азаренок, корреспондент СТВ:
Я думаю, что мы будем это делать, мы должны это делать, потому что мы все живем в этом государстве. В нем будут жить наши дети.
Евгений Перлин, телеведущий:
Здесь только те, кто служит интересам страны, а не различным центрам сил, заграничным спонсорам и кукловодам. В профессиональной терминологии есть понятие «медиакратия»: когда события оценивают не по реальным результатам, а по их трактовке. Причем чем хуже эта трактовка, тем лучше платят ее авторам.
Вадим Гигин, декан факультета философии и социальных наук БГУ:
Самая главная задача журналистов (а я в значительной степени себя тоже к ней отношу) – доносить правдивую, точную, выверенную информацию до людей, до нашего общества, разговаривать начистоту и открыто с людьми. И того же, наверное, ждать и от политиков.
Президент часто апеллирует к опытному экспертному сообществу. Их не обманешь. Они – очевидцы.
Михаил Ковалев, аналитик:
И если бы не было своего медийного иммунитета, любая из пандемий могла загубить страну. Он у нас есть, поэтому решение Президента – будем его укреплять. Ставка – на государственные СМИ.
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Новости Беларуси. О свободе слова и альтернативных точках зрения. Александр Лукашенко провел встречу с представителями крупнейших средств массовой информации,...
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