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О чём Александр Лукашенко говорил с представителями крупнейших СМИ Беларуси более 5 часов?

09.07.2020 23:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. О свободе слова и альтернативных точках зрения. Александр Лукашенко провел встречу с представителями крупнейших средств массовой информации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Во Дворец Независимости пригласили репортеров, редакторов, экспертов, руководителей массмедиа – всего около 250 человек.   

О чём Александр Лукашенко говорил с представителями крупнейших СМИ Беларуси более 5 часов?

О чём Александр Лукашенко говорил с представителями крупнейших СМИ Беларуси более 5 часов?

О чём Александр Лукашенко говорил с представителями крупнейших СМИ Беларуси более 5 часов?

Обращаясь к собравшимся, глава государства отметит: этот диалог, чтобы пояснить нюансы внутренней и внешней политики, прокомментировать происходящие события, ответить на актуальные вопросы, волнующие журналистов и аудиторию. В итоге разговор продлился больше 5 часов и получился содержательным и откровенным. К этому в самом начале призвал Президент.

Главные посылы и детали медийной встречи – в материале Евгения Пустового.  

О чём Александр Лукашенко говорил с представителями крупнейших СМИ Беларуси более 5 часов?

Евгений Пустовой, корреспондент:   
Именно отсюда приходят главные государственные новости страны. А сегодня сами журналисты в кадре. Сегодня моих коллег во Дворце Независимости даже больше, чем во время переговоров «нормандской четверки». Глава государства встречается с медийным активом Беларуси.   

О чём Александр Лукашенко говорил с представителями крупнейших СМИ Беларуси более 5 часов?

О чём Александр Лукашенко говорил с представителями крупнейших СМИ Беларуси более 5 часов?

О чём Александр Лукашенко говорил с представителями крупнейших СМИ Беларуси более 5 часов?

Лицо медийной сферы Беларуси. Здесь собрались лучшие представители крупнейших СМИ государства: от телебоссов до собкоров. Региональные журналисты впечатлены Дворцом Независимости. Это архитектурный символ нашей зрелости.  

О чём Александр Лукашенко говорил с представителями крупнейших СМИ Беларуси более 5 часов?

Кристина Протосовицкая, корреспондент СТВ:   
Шаг за шагом строилось белорусское государство, все начиналось с нуля буквально. И сегодня мы пришли к тому, что мы имеем большое, красивое, независимое государство, которое транслирует миру, что мы можем.   

Александр Лукашенко: «Любая свобода слова ограничена в любом государстве законом»

О чём Александр Лукашенко говорил с представителями крупнейших СМИ Беларуси более 5 часов?

О чём Александр Лукашенко говорил с представителями крупнейших СМИ Беларуси более 5 часов?

О чём Александр Лукашенко говорил с представителями крупнейших СМИ Беларуси более 5 часов?

О чём Александр Лукашенко говорил с представителями крупнейших СМИ Беларуси более 5 часов?

Александр Лукашенко – честный и откровенный спикер. Президент рассказывает о главном условии для проведения любого совещания. Обязательно наличие альтернативных источников информации и предложений. К совещанию с активом со СМИ главе государства положили на стол весомую папку среза публикаций. Медийное поле «бурлит».   

Игорь Луцкий: пока мы имеем слабые подразделения интернет-вещания, которые являются ведомыми, а не ведущими в наших СМИ

Евгений Пустовой:   
Глубинка. Из кабинетов этой «районки» до Беловежской пущи рукой подать. Но новости Каменецкого района читает весь мир. Здесь так умело пишут о битвах за урожай, что даже выиграли битву за онлайн-внимание.   

О чём Александр Лукашенко говорил с представителями крупнейших СМИ Беларуси более 5 часов?

Анастасия Янкина, главный редактор газеты «Навіны Камянеччыны»:   
Печатные СМИ уходят в интернет, от этого никуда не деться. Этому направлению и мы уделяем огромное внимание. В прошлом году мы запустили обновленную версию интернет-портала, адаптированную для мобильных устройств и новых медиаплатформ. Было изменено визуальное оформление сайта. Материалы располагаются по тематическими блокам, стала удобнее навигация. Это принесло ожидаемый результат: посещаемость сайта выросла на 30 % и сегодня составляет более 1000 посещений в сутки.   

О чём Александр Лукашенко говорил с представителями крупнейших СМИ Беларуси более 5 часов?

О чём Александр Лукашенко говорил с представителями крупнейших СМИ Беларуси более 5 часов?

У редакции – три «Золотые Литеры». А теперь потихоньку осваивают и видеоконтент. Все это снято газетчиками. Теперь всем кадрам информационного поля придется быть активнее в интернете.  

Сюда же уходит и реклама. Читай – заработок и инвестиции в развитие контента, который влияет на смотрибельность и рейтинги. А от них зависит наполняемость рекламы. Круговорот медийного развития.  

Президент Беларуси: «Никогда никого не предавайте»

О чём Александр Лукашенко говорил с представителями крупнейших СМИ Беларуси более 5 часов?

Евгений Пустовой:  
Чтобы картинка горела – добились. Национальные каналы перешли в HD. А теперь задача, чтобы контент был – огонь.

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Евгений Пустовой:  
Зачастую за свою гражданскую позицию и профессиональную деятельность нам достается. Свобода слова заканчивается там, где начинаются личностные оценки и комплексы маргинальной интернет-публики.  

О чём Александр Лукашенко говорил с представителями крупнейших СМИ Беларуси более 5 часов?

Григорий Азаренок, корреспондент СТВ:  
Сейчас журналистика, можно сказать, это даже не мирная профессия. Почему? Потому что информационное поле сейчас – это поле боя. На страну совершаются атаки жестокие – беспринципные, наглые, циничные. Мы видим явную цель этих атак – сломать наше государство. Президент это тоже видит, и он ориентирует нас давать отпор, сражаться.

Я думаю, что мы будем это делать, мы должны это делать, потому что мы все живем в этом государстве. В нем будут жить наши дети.  

О чём Александр Лукашенко говорил с представителями крупнейших СМИ Беларуси более 5 часов?

Евгений Перлин, телеведущий:  
Приятно, что глава государства сейчас больше внимания уделяет и интернету, и развлекательной журналистике в том числе, где я активно задействован. Я думаю, что эта сфера в ближайшие годы прибавит. Для меня очень важно, как для белоруса, который создает в Беларуси белорусское шоу, что у нас в стране становится все больше и больше нашего собственного контента. В этом направлении, мне кажется, будем дальше расти.  

О чём Александр Лукашенко говорил с представителями крупнейших СМИ Беларуси более 5 часов?

О чём Александр Лукашенко говорил с представителями крупнейших СМИ Беларуси более 5 часов?

Здесь только те, кто служит интересам страны, а не различным центрам сил, заграничным спонсорам и кукловодам. В профессиональной терминологии есть понятие «медиакратия»: когда события оценивают не по реальным результатам, а по их трактовке. Причем чем хуже эта трактовка, тем лучше платят ее авторам.  

О чём Александр Лукашенко говорил с представителями крупнейших СМИ Беларуси более 5 часов?

О чём Александр Лукашенко говорил с представителями крупнейших СМИ Беларуси более 5 часов?

Вадим Гигин, декан факультета философии и социальных наук БГУ:   
Здесь все-таки должна быть демократия. У нас в Конституции записано, что основным источником власти является народ. Кого народ определяет, кому он доверяет, те и являются власть. Есть разные теории: меритократия, медиакратия. Представители журналистского сообщества, конечно же, хотели бы видеть себя такой четвертой, а может быть и выше властью.  

Самая главная задача журналистов (а я в значительной степени себя тоже к ней отношу) – доносить правдивую, точную, выверенную информацию до людей, до нашего общества, разговаривать начистоту и открыто с людьми. И того же, наверное, ждать и от политиков.  

Президент часто апеллирует к опытному экспертному сообществу. Их не обманешь. Они – очевидцы.

О чём Александр Лукашенко говорил с представителями крупнейших СМИ Беларуси более 5 часов?

Михаил Ковалев, аналитик:   
Я прекрасно помню хаос, который был в стране до 1995 года, в первую очередь из-за общего режима вседозволенности: каждый что хотел, то приватизировал, что хотел, то делал. В итоге экономика страны уменьшилась на 40 %.  

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О чём Александр Лукашенко говорил с представителями крупнейших СМИ Беларуси более 5 часов?

О чём Александр Лукашенко говорил с представителями крупнейших СМИ Беларуси более 5 часов?

О чём Александр Лукашенко говорил с представителями крупнейших СМИ Беларуси более 5 часов?

И если бы не было своего медийного иммунитета, любая из пандемий могла загубить страну. Он у нас есть, поэтому решение Президента – будем его укреплять. Ставка – на государственные СМИ.   

Люди в материале: Евгений Пустовой, Кристина Протосовицкая, Александр Лукашенко, Игорь Луцкий, Анастасия Янкина, Дмитрий Бочков, Григорий Азаренок, Евгений Перлин, Вадим Гигин, Михаил Ковалев

 
 
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Новости Беларуси. О свободе слова и альтернативных точках зрения. Александр Лукашенко провел встречу с представителями крупнейших средств массовой информации,...
 
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