Колю Лукашенко заметили в скандально известном ресторане Минска

Источник материала: KYKY

Николая Лукашенко заметили в ресторане «Лебяжий». Видео с младшим сыном президента Беларуси появилось в Telegram-канале «Мерзкий Кокобай».

Напомним, ресторан «Лебяжий» – часть комплекса «Олимпик Парк», куда входят еще и жилые дома, и крупный спортивный центр. Точку общепита без изначальных разрешений и оценки ее влияния на экологию стали возводить в 2018 году, рядом с одноименным заказником, из-за чего застройщик – компания «Тапас», подконтрольная Павлу Белому, с которым Александр Лукашенко играет в хокей больше десятка лет, – получил штраф. В ответ на это президент срочно поменял генплан Минска, чтобы узаконить стройку и вывести ее из особо охраняемой природной зоны. От заказника отрезали часть территории.

А в начале 2020 года «Лебяжий» попал в очередную скандальную историю. Его пиарщица Виктория Мороз решила раззадорить хейтеров и выложила сториз в Instagram с фото клюва утки, подписав снимок «Покажи свой злостный комментарий в СМИ и получи фирменное блюдо в подарок». Пост вызвал бюрю возмущения в соцсетях и прессе. Позже заведение поспешило откреститься от пиарщицы, объявив, что к моменту публикации поста Мороз отношения к ресторану уже не имела.