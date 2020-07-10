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Слили секретные данные с закрытой встречи с Лукашенко. Самое важное о выборах в Беларуси

10.07.2020 06:34 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Привет! Вы читаете нашу уже традиционную подборку новостей о грядущих выборах в Беларуси. Каждый день мы следим за происходящим в стране, отбираем только самые важные события – и максимально кратко передаем их, чтобы вы понимали, что к чему, ну и вообще.

Актуальные новости о выборах, которые на самом деле касаются всех

Александр Лукашенко провел закрытую пятичасовую встречу с представителями государственных СМИ. О чем президент с ними беседовал, полной информации нет. Зато произошло два, так сказать, слива. Провластный политолог Петр Петровский, который присутствовал на «сходке», в фейсбуке со ссылкой на слова Лукашенко написал, что в Беларуси задержали четырех сотрудников ГРУ России. По словам Петровского, они якобы работали в команде с Сергеем Тихановским. Позже политолог странным образом удалил свой пост, объяснив, что на самом деле про ГРУ он шутил и лишь проверял СМИ «на вшивость». Но потом и этот пост он тоже снес.

По окончании встречи свой пост сделал еще один ее участник – сотрудник БТ Андрей Кривошеев. Он показал документ якобы кладут Лукашенко на стол. Там про уровень доверия к президенту с марта по июнь 2020 года. Мол, в марте рейтинг Лукашенко в целом по стране упал до 60%, а затем стал восстанавливаться – и к концу июня достиг 76%. Фантастика, правда? Учитывая, что официальный показатель доверия к президенту по Минску в апреле 2020-го не превысил и 25%. Впрочем, вызывающие доверие специалисты считают, что слив Кривошеева не что иное, как нелепый вброс, призванный отвлечь людей от прилипчивых и болезненных для власти цифр: 3% и 97%. Да-да, это те самые мемы, набравшие дичайшую популярность.

К слову о них. Минчане заметили, что в городе начали сносить постройки, на которых рисуют «трехпроцентные» мемы. Один такой случай попал на видео. Автор ролика рассказал, что снятый им объект стоял на месте много лет – и, видимо, никого не смущал. И вот по мистическому совпадению ликвидировать его решили, лишь когда на сооружении сделали надписи «3%» и «Стоп таракан». Если этот флешмоб со сносом построек продолжится, значит ли это, что в Беларуси исчезнут «Табакерки», на которых 3% в последнее время появляются особенно часто?

Про Виктора Бабарико вышло сразу два новых видео. Первое выложил его штаб: это короткий ламповый фильм – биография политика. В нем Виктор говорит о своем детстве, мечте стать «главой правительства планеты Земля», родителях, взрослении, собственных детях; выражает гордость тому, как при нем Белгазпромбанк стал коммерческим банком №1. Второй ролик – телеканала ОНТ, максимально странный. В нем – очная ставка Бабарико c банкирами, которые дают против него показания и обвиняют во взятках. Речь же самого Виктора госканал почему-то в сюжет не вставил.

Не теряете надежд, что беларуские выборы еще подлежат спасению? Инициатива «Честные люди» вот тоже, но нужна ваша помощь. Есть такая идея: впервые закрыть наблюдением все участки страны на все дни выборов, включая этап досрочного голосования. В общем, если хотите стать наблюдателем, по ссылке объясняем, как это сделать – и сделать относительно легко. Ведь, как известно, попасть в наблюдатели гораздо проще, чем войти в состав комиссии для подсчета голосов: наблюдатели не проходят отбор. Им всего-то нужно собрать десять подписей и прийти на участок. Дерзайте!

Кто ещё метит в президентское кресло и ждёт регистрации кандидатом

Шестеро человек:

  • действующий президент Александр Лукашенко;
  • экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико;
  • жена блогера Сергея Тихановского Светлана Тихановская;
  • экс-депутат Анна Канопацкая;
  • сопредседатель «Говори правду» Андрей Дмитриев;
  • председатель «Грамады» Сергей Черечень.

Ключевые даты

Утверждение кандидатов в президенты пройдет с 5-14 июля. Сами выборы назначены на 9 августа 2020 года. Досрочное голосование, по календарному плану, состоится с 4 по 8 августа.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Привет! Вы читаете нашу уже традиционную подборку новостей о грядущих выборах в Беларуси. Каждый день мы следим за происходящим в стране, отбираем только самые...
 
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