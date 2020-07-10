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«За нами действительно будущее». Истории молодых белорусов, которые нашли себя в любимом деле и приносят пользу стране

10.07.2020 06:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Быть полезными стране и обществу – это под силу молодым. Учащиеся колледжей и студенты, журналисты, экономисты и педагоги – всего 70 человек в возрасте от 18 до 31 года – вошли в состав первого Молодежного совета при Национальном собрании Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«За нами действительно будущее». Истории молодых белорусов, которые нашли себя в любимом деле и приносят пользу стране

Ребята, о которых пойдет речь в нашем сюжете, не боятся ответственных решений и готовы вести за собой остальных.

С молодыми парламентариями, их взглядами и идеями познакомилась Ирина Недобоева.

«За нами действительно будущее». Истории молодых белорусов, которые нашли себя в любимом деле и приносят пользу стране

«За нами действительно будущее». Истории молодых белорусов, которые нашли себя в любимом деле и приносят пользу стране

«За нами действительно будущее». Истории молодых белорусов, которые нашли себя в любимом деле и приносят пользу стране

О том, каких успехов достигают молодые белорусы, смотрите в видеоматериале.

Люди в материале: Ирина Недобоева

 
 
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Новости Беларуси. Быть полезными стране и обществу – это под силу молодым. Учащиеся колледжей и студенты, журналисты, экономисты и педагоги – всего 70 человек в...
 
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