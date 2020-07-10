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«За нами действительно будущее». Истории молодых белорусов, которые нашли себя в любимом деле и приносят пользу стране
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Быть полезными стране и обществу – это под силу молодым. Учащиеся колледжей и студенты, журналисты, экономисты и педагоги – всего 70 человек в возрасте от 18 до 31 года – вошли в состав первого Молодежного совета при Национальном собрании Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ребята, о которых пойдет речь в нашем сюжете, не боятся ответственных решений и готовы вести за собой остальных.
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«За нами действительно будущее». Истории молодых белорусов, которые нашли себя в любимом деле и приносят пользу стране
Новости Беларуси. Быть полезными стране и обществу – это под силу молодым. Учащиеся колледжей и студенты, журналисты, экономисты и педагоги – всего 70 человек в...
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