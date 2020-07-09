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«Славянский базар – 2020». Что происходит в Витебске за неделю до открытия фестиваля и чем удивят в этом году?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. До открытия «Славянского базара» остается всего неделя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участники музыкальных конкурсов уже начинают приезжать в Беларусь.
Готовится Витебск и к встрече многочисленных гостей. В активной фазе сейчас монтаж сразу нескольких сцен, в том числе и в Летнем амфитеатре.
Диана Пашко, участница XXIX Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск – 2020»:
Поездами, самолетами, пароходами. В общем, любыми путями в сложившейся ситуации пытаются добраться до фестивального Витебска победители национальных отборочных туров взрослого и детского конкурсов.
Изначально заявлялось о 27 странах-участницах. На сегодня их чуть меньше. Но ситуация, уверяют организаторы, может измениться в любую минуту.
Светлана Авдеева, начальник отдела международного сотрудничества Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:
К сожалению, санитарная служба Германии не согласовала выезд за пределы страны хэдлайнера фестиваля Томаса Андерса. А концерт «Рок на все времена» пришлось перенести на 2021 год. Билеты будут действительны. Кстати, квитки на отмененные концерты можно будет обменять на любые другие с 11%-ной скидкой.
Глеб Лапицкий, директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:
Топовые концерты пройдут, по традиции, на сцене Летнего амфитеатра. Эта площадка каждый год не перестает удивлять обилием света и фееричными спецэффектами. Монтаж главной сцены в эти дни в самом разгаре. Впервые он проводится силами белорусских техников.
Алексей Одаренко, технический директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:
Плюс к тому, опять же, впервые мы будем использовать различные кинетические устройства, которые создадут не только статичную картинку, которая делалась осветительными приборами или хорошей графикой, а еще и динамику.
Кстати, площадок под открытым небом в этом году станет больше. Второй по значимости будет абсолютно новая локация, где состоятся не менее яркие события «Славянского базара».
Анастасия Бут, корреспондент:
Но, пожалуй, самая интересная информация для фанатов: именно здесь будут организованы «Звездные часы» – это встречи с самими известными артистами, которые приезжают на «Славянский базар». Ранее они были доступны только журналистам и аккредитованным участникам. Теперь – всем желающим.
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«Славянский базар – 2020». Что происходит в Витебске за неделю до открытия фестиваля и чем удивят в этом году?
Новости Беларуси. До открытия «Славянского базара» остается всего неделя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участники музыкальных конкурсов уже...
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