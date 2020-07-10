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С заботой о детях: аэропорт Минска сделали удобнее для маленьких пассажиров
10.07.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Национальном аэропорту Минска презентовали новшества для маленьких пассажиров. Теперь для путешественников с детьми работают четыре выделенные кабины паспортного контроля, сообщает «МИР 24».
В терминале появились информационные стенды с материалами по правам ребенка и ответственному родительству.
«Первая точка – аэропорт. Мы посмотрели, все получилось. Дальше сделаем такое на железнодорожных приграничных станциях, на пунктах пропуска в зонах ожидания. И такие условия мы будем создавать для детей, которые с родителями живут на пограничных заставах», – рассказал председатель Государственного пограничного комитета Республики Беларусь Анатолий Лаппо.
Отметим, что проект удалось реализовать при поддержке Детского фонда ООН и Госпогранкомитета Беларуси.
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