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Белорусские команды сыграют в волейбольной Лиге чемпионов в октябре

10.07.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Белорусские команды сыграют в волейбольной Лиге чемпионов в октябре

Белорусские команды уже в октябре смогут сыграть в волейбольной Лиге чемпионов. Европейская конфедерация волейбола опубликовала предварительный календарь и регламент еврокубков.

Старт главного турнира – Лиги чемпионов – намечен на 22 октября. Как было известно ранее, руководство волейбольного клуба «Минск» и Белорусская федерация волейбола подали заявку на участие команды «Минчанка» в этом турнире. У мужчин в новом сезоне Лиги чемпионов могут сыграть минский «Строитель» и солигорский «Шахтёр». Формат проведения матчей может измениться. А старт Кубка ЕКВ запланирован на 20-е, Кубка вызова – на 6-е октября.

Фото: БЕЛТА

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Теги: Минск
 
 
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Белорусские команды уже в октябре смогут сыграть в волейбольной Лиге чемпионов. Европейская конфедерация волейбола опубликовала предварительный календарь и...
 
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