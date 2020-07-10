Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Логойске правоохранители задержали пьяного 17-летнего бесправника В 3 часа ночи в милицию позвонили очевидцы, заявив, что у одного из баров нетрезвый водитель. Бойцы Департамента охраны и инспекторы ГАИ остановили машину, в которой...

В 3 часа ночи в милицию позвонили очевидцы, заявив, что у одного из баров нетрезвый водитель. Бойцы Департамента охраны и инспекторы ГАИ остановили машину, в которой находилась пьяная компания. Проверка документов показала, что шофер не имеет права водить автомобиль. Позже и вовсе оказалось, что несовершеннолетний парень пьян. Он оказал сопротивление, примеру дебошира последовала 28-летняя знакомая, которая, распивая пиво, отказывалась садиться в патрульную машину.