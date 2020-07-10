﻿ В Логойске правоохранители задержали пьяного 17-летнего бесправника. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Логойске правоохранители задержали пьяного 17-летнего бесправника

10.07.2020 08:38 — Разное | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

В 3 часа ночи в милицию позвонили очевидцы, заявив, что у одного из баров нетрезвый водитель. Бойцы Департамента охраны и инспекторы ГАИ остановили машину, в которой находилась пьяная компания. Проверка документов показала, что шофер не имеет права водить автомобиль. Позже и вовсе оказалось, что несовершеннолетний парень пьян. Он оказал сопротивление, примеру дебошира последовала 28-летняя знакомая, которая, распивая пиво, отказывалась садиться в патрульную машину. 
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 3 часа ночи в милицию позвонили очевидцы, заявив, что у одного из баров нетрезвый водитель. Бойцы Департамента охраны и инспекторы ГАИ остановили машину, в которой...
 
Новости дня
Новости разные
 
С заботой о детях: аэропорт Минска сделали удобнее для маленьких пассажиров
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
10.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика