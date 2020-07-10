Минздрав Беларуси исключил из перечня стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19, еще 12 государств – теперь те, кто приезжает оттуда не должен проходить карантин.

Теперь из него исключены еще 12 стран:

  • Алжир,
  • Андорра,
  • Вьетнам,
  • Кипр,
  • Куба,
  • Ливан,
  • Маврикий,
  • Малайзия,
  • Новая Зеландия,
  • Сан-Марино,
  • Таиланд,
  • Тунис.

Это значит, что приехавшие в Беларусь из указанных стран люди не обязаны находиться в самоизоляции в течение 14 календарных дней.

Ранее Министерство здравоохранения уже дважды сокращало список стран, по приезду из которых требуется самоизоляция. Сейчас в нем остается порядка 100 государств.

Напомним, 25 июня Минздрав исключил из перечня для самоизоляции 14 государств:

  • Австралию,
  • Египет,
  • Израиль,
  • Грузию,
  • Канаду,
  • Нидерланды,
  • Великобританию,
  • Казахстан,
  • Южную Корею,
  • Сингапур,
  • США,
  • Турцию,
  • Японию.

До этого 12 июня из него были исключены:

  • Австрия
  • Албания
  • Бельгия
  • Болгария
  • Босния и Герцеговина
  • Венгрия
  • Германия
  • Греция
  • Дания
  • Ирландия
  • Исландия
  • Испания
  • Италия
  • Китай
  • Латвия
  • Литва
  • Лихтенштейн
  • Люксембург
  • Мальта
  • Молдова
  • Монако
  • Норвегия
  • Польша
  • Португалия
  • Румыния
  • Северная Македония
  • Сербия
  • Словакия
  • Словения
  • Финляндия
  • Франция
  • Хорватия
  • Черногория
  • Чехия
  • Швейцария
  • Швеция
  • Эстония