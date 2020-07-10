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Минздрав назвал еще 12 стран, по возвращении из которых не нужна самоизоляция
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Источник материала:
Новости Волковыска
Минздрав Беларуси исключил из перечня стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19, еще 12 государств – теперь те, кто приезжает оттуда не должен проходить карантин.
Теперь из него исключены еще 12 стран:
- Алжир,
- Андорра,
- Вьетнам,
- Кипр,
- Куба,
- Ливан,
- Маврикий,
- Малайзия,
- Новая Зеландия,
- Сан-Марино,
- Таиланд,
- Тунис.
Это значит, что приехавшие в Беларусь из указанных стран люди не обязаны находиться в самоизоляции в течение 14 календарных дней.
Ранее Министерство здравоохранения уже дважды сокращало список стран, по приезду из которых требуется самоизоляция. Сейчас в нем остается порядка 100 государств.
Напомним, 25 июня Минздрав исключил из перечня для самоизоляции 14 государств:
- Австралию,
- Египет,
- Израиль,
- Грузию,
- Канаду,
- Нидерланды,
- Великобританию,
- Казахстан,
- Южную Корею,
- Сингапур,
- США,
- Турцию,
- Японию.
До этого 12 июня из него были исключены:
- Австрия
- Албания
- Бельгия
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Венгрия
- Германия
- Греция
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Китай
- Латвия
- Литва
- Лихтенштейн
- Люксембург
- Мальта
- Молдова
- Монако
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Северная Македония
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Эстония
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Минздрав Беларуси исключил из перечня стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19, еще 12 государств – теперь те, кто...
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