Источник материала: Новости Волковыска

Минздрав Беларуси исключил из перечня стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19, еще 12 государств – теперь те, кто приезжает оттуда не должен проходить карантин.

Теперь из него исключены еще 12 стран:

Алжир,

Андорра,

Вьетнам,

Кипр,

Куба,

Ливан,

Маврикий,

Малайзия,

Новая Зеландия,

Сан-Марино,

Таиланд,

Тунис.

Это значит, что приехавшие в Беларусь из указанных стран люди не обязаны находиться в самоизоляции в течение 14 календарных дней.

Ранее Министерство здравоохранения уже дважды сокращало список стран, по приезду из которых требуется самоизоляция. Сейчас в нем остается порядка 100 государств.

Напомним, 25 июня Минздрав исключил из перечня для самоизоляции 14 государств:

Австралию,

Египет,

Израиль,

Грузию,

Канаду,

Нидерланды,

Великобританию,

Казахстан,

Южную Корею,

Сингапур,

США,

Турцию,

Японию.

До этого 12 июня из него были исключены: