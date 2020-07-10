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Инцидент с бесправником - ГАИ проводит проверку по факту аварии на трассе Р-99

10.07.2020 08:38 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

По предварительной информации, 34-летний водитель был пьян, когда ехал за рулем «Мицубиси». Шофер проявил невнимательность и съехал в кювет, где машина и опрокинулась. Мужчине понадобилась помощь реаниматологов. По данным дорожной милиции фигурант 38 раз привлекался к административной ответственности. В этом году мужчину уже задерживали за пьяную езду. 
 
 
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По предварительной информации, 34-летний водитель был пьян, когда ехал за рулем «Мицубиси». Шофер проявил невнимательность и съехал в кювет, где машина и...
 
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