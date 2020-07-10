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Соскучились по экстриму? Дарим скидку 20% на новый картинг под открытым небом
Источник материала: Tut.by
В Минске заработал
В столице открылась новая 400-метровая асфальтированная трасса для картинга на свежем воздухе. Это площадка с разнообразными техничными поворотами и разгонной прямой с максимальной скоростью до 60 км/ч. Гостям предлагают прокатиться на современных французских картах Sodi SR5 и RT8, которые считаются одними из лучших в мире.
Чтобы сделать посещение картинг-клуба максимально безопасным, каждому клиенту здесь бесплатно выдаются одноразовые подшлемники и перчатки, а перед каждым заездом шлемы, экипировка, рули и сиденья картов обрабатываются дезинфицирующим средством.
На территории комплекса можно организовывать и проводить турниры и корпоративные мероприятия. А для желающих поучаствовать в настоящих гонках тут проводятся еженедельные любительские турниры Sodi World Series.
Билеты в картинг-клуб стоят от 16 рублей. Для тех, кто покупает их онлайн на AFISHA.TUT.BY, предусмотрена дополнительная скидка 20%. Таким образом, самый бюджетный вариант посещения картинга — 12,80 рубля.
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В Минске заработал новый картинг-клуб под открытым небом по адресу пр-т Дзержинского, 91. Тем, кто любит экстрим, но при этом хочет сэкономить, AFISHA.TUT.BY дарит скидку 20%...
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