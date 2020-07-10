Соскучились по экстриму? Дарим скидку 20% на новый картинг под открытым небом

Источник материала: Tut.by

В Минске заработал новый картинг-клуб под открытым небом по адресу пр-т Дзержинского, 91. Тем, кто любит экстрим, но при этом хочет сэкономить, AFISHA.TUT.BY дарит скидку 20% при покупке билетов на картинг онлайн.



Фото предоставлено организаторами

В столице открылась новая 400-метровая асфальтированная трасса для картинга на свежем воздухе. Это площадка с разнообразными техничными поворотами и разгонной прямой с максимальной скоростью до 60 км/ч. Гостям предлагают прокатиться на современных французских картах Sodi SR5 и RT8, которые считаются одними из лучших в мире.

Чтобы сделать посещение картинг-клуба максимально безопасным, каждому клиенту здесь бесплатно выдаются одноразовые подшлемники и перчатки, а перед каждым заездом шлемы, экипировка, рули и сиденья картов обрабатываются дезинфицирующим средством.

На территории комплекса можно организовывать и проводить турниры и корпоративные мероприятия. А для желающих поучаствовать в настоящих гонках тут проводятся еженедельные любительские турниры Sodi World Series.

Билеты в картинг-клуб стоят от 16 рублей. Для тех, кто покупает их онлайн на AFISHA.TUT.BY, предусмотрена дополнительная скидка 20%. Таким образом, самый бюджетный вариант посещения картинга — 12,80 рубля.

F1-Картинг в Малиновке Когда: 12.00−23.00. В выходные: 10.00−23.00

Где: пр-т Дзержинского, 91

Сколько: в будние до 18.00 — 16 рублей, после 18.00 — 18 рублей; в выходные — 20 рублей весь день Купить билет со скидкой 20%