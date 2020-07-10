«Взрослые женщины заказывают стриптизера вместо игрушки». Откровения парня, который танцует стриптиз

Источник материала: Tut.by

Денис — белорусский стриптизер, танцор, который раньше работал с Инной Афанасьевой, и хореограф. Сам он называет стриптиз своим хобби, на котором еще и зарабатывает. В подкасте «Полчаса кардио» Денис рассказал Ане Перовой и Максиму Паршуто , как попал в стриптиз, что танцы делают с личными отношениями, и вспомнил самые большие чаевые. Самое интересное из этого разговора сегодня на LADY.





Мама не в курсе

Еще в детстве мама отвела Дениса на занятия по народным танцам. Денис шутит, что тогда он, разумеется, не думал, что станет стриптизером, ну, а мама не знает об этом его способе заработка до сих пор.

— Как я попал в стриптиз? Началась клубная жизнь — и сначала я танцевал гоу-гоу. Это свободный стиль танца, если ты умеешь пластично двигаться — уже можешь работать. Мне понравилась реакция людей на мои танцы. Раскрою секрет: я люблю, когда на меня смотрят. Как только пересекаешься с человеком глазами, ты сразу же переключаешься и передаешь ему свою пластику, происходит контакт.

За время работы в клубе я оценил эту приятную эмоцию — и стал танцевать стриптиз. В чем отличие от гоу-гоу? Стриптиз — это постановка, образ. Ты можешь быть ковбоем или пожарным. Стриптиз дает эмоции, и это круто.





Игрушки для взрослых

Денис рассказывает, что парней в танцах мало, поэтому их работа ценится выше.

— Когда я еду на заказ, спрашиваю: какой формат работы? Больше контакта или танца? Если девушка не очень любит прикосновения, значит, буду только танцевать. Стриптиз — это искусство, а не просто пошлое раздевание. Нужно правильно все преподнести, чтобы не унизить и не оскорбить человека. Надо делать все красиво.

Многие, когда заказывают стриптизера, смеются и говорят, что согласны на все. А когда действие доходит до танца, начинается нервячок.

Да, есть такая тема, что стриптизеров заказывают женщины 45+. Есть ощущение, что это как в детстве, когда детям покупают игрушки, чтобы развлечься. А уже взрослые и состоятельные женщины, у которых есть деньги, заказывают стриптизера. Ты покупаешь эту игрушку и какое-то время играешь.

Такой подход Дениса не унижает — говорит, что относится к этому исключительно как к работе. Также он не обижается на предложения остаться после выступления: «Такое редко, но случается, если есть взаимная симпатия. Девчонки получают эмоцию, им хочется продолжить вечер».





Чаевые от мужчин

Денис отмечает, что зрителями бывают не только женщины, но и мужчины. И щедро платят за его работу именно они.

— У девчонок в кармане три рубля. А мужчины дают на чай хорошие деньги. Правда, часто делают это напоказ: бумажку перед тобой крутят, как кусок сала. Как это происходит? Ты в клубе танцуешь рядом с компанией парней и девчонок. Создаешь расслабляющую атмосферу, даешь эмоцию, которая им нужна. Чаевые ведь дают, только если человек удовлетворен эмоционально.

К нам часто приходил дедуля. И как-то достает гору монет — и сыплет мне в карман! Я отдал ему обратно, поблагодарил, но сказал, что не нужно этого.

Самые большие мои чаевые были сопоставимы со средней зарплатой по стране. Но вообще в Беларуси на стриптизе зарабатывать сложно. У меня это для поддержания штанов, для удовольствия. Зарабатываю я все-таки преподаванием.





«Как ты мог» от девушки

Конечно, работа сказывается на отношениях. Денис говорит, что эта тема всплывает все время.

— Мне говорили: «Вот ты танцуешь, даришь себя, а потом приходишь и ложишься ко мне в кровать». Но надо понимать, что когда я в отношениях, я ничего не позволяю себе на работе. Зачем мне кто-то, если у меня есть человек, который меня во всем устраивает? Да, вокруг меня есть красивые девушки, но главное — контролировать себя и эмоции.

В последних отношениях я запретил девушке приходить на мои выступления, но после расставания она все-таки пришла и все равно высказала: «Как ты мог это делать».

Денис отмечает, что в мужском стриптизе немало гомосексуальных людей, но к нему это не относится. Правда, те, кто мыслит стереотипно, иногда это додумывают, потому что Денис регулярно ухаживает за собой.

— Почему-то до сих пор есть установка, что мужик должен быть вонючим и волосатым. Но следить за собой — это нормально. Я хожу на депиляцию, на маникюр, к косметологу, в барбершоп. Кстати, после того как закончу танцевать, хочу стричь — я это умею. Может, открою свой барбершоп.