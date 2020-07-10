Вопросы строительства жилья, социальная инфраструктура и благоустройство. Большое интервью с заместителем председателя райисполкома Михаилом Афанасиком

Источник материала: Нясвижскiя навiны

Поделитесь с друзьями











Годы наш древний город уж точно красят. Несвиж со временем лишь хорошеет, становится всё красивее, комфортнее и уютнее. У города появляются новые визитные карточки, которые позже становятся для его жителей предметом гордости, любимым местом отдыха. Сквер с фонтаном и львом — стражем города, детская площадка в парке, аллея мужества и отваги, набережная Бернардинского пруда, храм Вознесения Господня, площадка для мини-гольфа… Прирастает район и новыми социальными объектами — заработали отделение обеспечения круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов в д. Леоновичи, отделения обеспечения дневного пребывания для инвалидов и пожилых людей в райцентре, открываются новые гостиницы и магазины, строятся и реконструируются производственные здания в промышленности и АПК, используются альтернативные источники электроэнергии… Буквально на глазах преображаются населенные пункты, возводятся многоквартирные и индивидуальные дома. Подробнее обо всем этом корреспонденту «НН» рассказал заместитель председателя райисполкома, курирующий вопросы архитектуры, строительства и ЖКХ, Михаил АФАНАСИК.

— Михаил Викентьевич, вопрос строительства жилья всегда актуален и волнует граждан. Как обстоят дела с этим на Несвижчине?

— Строительство жилья в нашем районе ведется по различным направлениям. Многоквартирный жилой фонд увеличивается за счет финансирования по Указу Президента Республики Беларусь № 240, в последние пять лет его строительство осуществляется по госзаказу. Вводится в эксплуатацию арендное и социальное жилье, а также возведенное по госпрограмме «Ветхое жилье». Только в многоквартирном жилом фонде за последние десять лет в районе добавилось порядка 67 тысяч квадратных метров.

Несвижский, наверное, единственный район в столичной области, который продолжает строить жилье в сельскохозяйственных организациях по Указу № 405. И за 2015 — 2020 годы будет сдано в эксплуатацию около 200 таких квартир. Конечно, были годы спада, как в 2017 году, когда было построено лишь 15 квартир, были и годы подъема, как в 2015-м, когда их было 56. В прошлом году мы ввели в строй 21 квартиру, в 2018 г. — 33. А в текущем году из 57 домов, которые возводятся в Минской области, 36 строится на Несвижчине.





Параллельно на селе развиваем и инженерно-транспортную инфраструктуру, при строительстве домиков в населенном пунк-те устраняем существующие проблемы. К примеру, в агрогородке Карцевичи запланировано строительство 5 домов в разных его уголках, при этом была поставлена новая водонапорная башня и смонтированы водопроводные сети. И у многих жителей агрогородка сегодня появилась возможность подключения к централизованному водоснабжению.

Всего же за нынешнюю пятилетку, без учета 2020 года, в районе сдано 94,7 тысячи квадратных метров жилья. Ежегодно задания по вводу жилья в районе перевыполняются. За пять месяцев текущего года сдано 4 227 квадратных метров, а по итогам года будет введено более 13 тысяч квадратных метров жилья.

Сейчас идет строительство 18-квартирного дома по ул. Терешковой в г.п. Городея и 40-квартирного дома по ул. 1 Мая в райцентре. В конце июля-начале августа в Несвиже приступим к возведению 60-квартирного жилого дома по ул. Могилевской, где 30 квартир отведут для коммерческого использования, 30 будут социальными, для детей-сирот. К слову, в районе оперативно обеспечиваются жильем и дети-сироты, и граждане, состоящие в очереди на получение социального жилья. Так, в 2019 году в Несвиже по ул. Ленинской, 171 был сдан 50-квартирный жилой дом, где 30 квартир было арендных и 20 — социальных.





— Как решаются вопросы строительства собственных домов, выделения земельных участков жителям для улучшения жилищных условий?

— С начала действия Указа № 667, с 2009 года, только в городе Несвиже выделено уже более 700 участков под индивидуальную застройку. Причем все они обеспечены необходимыми инженерными сетями — газом, водой, канализацией, электричеством. Дороги в последнее время также асфальтируем. Всего же в Несвижском районе под индивидуальную застройку уже выделено более 800 земельных участков.

На данный момент в наличии имеется примерно 75 свободных земельных участков, а в очереди нуждающихся — 80 человек. Поэтому важнейшей задачей для руководства района является добиться разрешения расширения перспективных границ города за счет индивидуальной застройки. Мы запросили порядка 50 гектаров земли для развития нового микрорайона индивидуальной застройки.

Сегодня ведется строительство инженерных сетей в районе Несвижского завода детского питания, где будет выделено около 40 земельных участков. Еще 25 свободных участков имеется в Южном микрорайоне по улице Карчмита, рядом с автозаправочной станцией «Татнефть». Больше земель в городе для строительства индивидуальных жилых домов нет.

К слову сказать, наш город привлекателен и для жителей других районов. Заявления на выделение земельных участков для строительства индивидуального дома в Несвиже подают граждане, проживающие в Клецком, Копыль-ском, Столбцовском, Барановичском районах, с аукционов участки приобретали минчане и жители Слонимского района.

— Как на Несвижчине улучшаются жилищные условия многодетных семей?

— Этому вопросу государство всегда уделяло пристальное внимание. Так, в прошлом, 2019 году, по заданию необходимо было обеспечить жильем 46 многодетных семей. В итоге улучшили свои жилищные условия 47 семей. Государство таким семьям предлагает различные варианты решения жилищной проблемы — строительство квартир или индивидуальных жилых домов, реконструкция имеющихся квартир и домов, покупка жилья за счет выделенных кредитных ресурсов на вторичном рынке или в сельскохозяйственных организациях.





На 2020 год нам довели задание обеспечить жильем 30 многодетных семей. Но уже просматривается, что их будет порядка 37-38. В многоквартирном жилом фонде, 18-квартирном доме в Городее и 40-квартирном в Нес-виже, для многодетных будет выделено 27 квартир. Плюс на вторичном рынке уже куплены 4 квартиры, 3 семьи ввели в эксплуатацию индивидуальные дома, а также 10 коттеджей строятся подрядным способом для данной категории граждан. Мы не ставим для себя целью перевести все многодетные семьи в райцентр путем строительства многоэтажных жилых домов. Наоборот, активно строим на селе. Там и работа есть, и возможность построить большой дом с приусадебным участком. В этом году для многодетных семей строятся 2 коттеджа в Сейловичах, по одному — в Островках, Новогородейском, Завитой, Саска Липке, Малево.

— В текущей пятилетке предприятия промышленности и сельскохозяйственные организации района также занимались строительством и реконструкцией своих объектов. Кого бы Вы выделили?

— В последние годы активно велись работы по реконструкции Городейского сахарного комбината. В 2019 г. здесь на строймонтаж в различных цехах и на технологических линиях было направлено 8,5 миллиона рублей. СП ООО «Фармлэнд» расширяет свое производство, второй год ведет реконструкцию своих промышленных объектов на приобретенной производственной базе бывшего Несвижского ПМС. Ежегодно вкладывает финансовые средства в реконструкцию своих цехов и модернизацию технологических линий и ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов».

В прошлом году литов-ская компания ввела в эксплуатацию биогазовую установку на МТФ «Крутой берег» в ОАО «17 Сентября». В проект было вложено порядка 4,5 миллиона евро. Это уже третья биогазовая установка в Несвижском районе, подобные успешно работают в СПК «Агрокомбинат Снов» и ОАО «Лань-Несвиж». В 2020 году другая организация, но тоже с литовским капиталом, планировала такую же установку построить в ОАО «Новая жизнь» на МТФ «Жанковичи». Но в связи с непростой эпидемиологической ситуацией в мире проект был приостановлен.

В 2020 году появился парк гелиоустановок в деревне Качановичи на площади около 4 гектаров. Проект финансировался частной белорусско-швейцарской компанией. Установлено около 5 тысяч солнечных батарей, электроэнергия от которых будет поступать в государственную электросеть. Для нас это большое подспорье в плане возобновляемой энергии.

Из альтернативных источников энергии на территории Несвижского района имеется и ветряк, который два года назад ЗАО «Агрокомбинат Несвижский» установило за собственные средства в д. Амлынцы. Произведенную электроэнергию хозяйство использует для собственных нужд, обогрева тепличного комплекса. В перспективе рассматривает вопрос о строительстве второго ветряка.

Что касается АПК, то в Несвижском районе постоянно большое внимание уделяется строительству новых и реконструкции имеющихся молочнотоварных ферм, сенажных траншей. В 2019 году введено в эксплуатацию 11 зданий на МТФ, в текущем году предстоит завершить работы на МТФ «Дубрава» в ОАО «Городея», по одному зданию ввести на МТФ «Остров-ки» в ОАО «Несвижские Остров-ки» и МТФ «Юшевичи» ОАО «Юшевичи». Хочу отметить, что за последние 10 лет в каждом хозяйстве района были построены 1-3 новые современные молочнотоварные фермы. Где-то — роботизированные, где-то — с доильными установками «Вестфалия».

Не один год существовала программа, по которой Минский обл-исполком в зависимости от размеров здания выделял сельскохозяйственным организациям определенную сумму финансов на проведение проектных работ, покупку железобетонных конструкций и их перевозку, а также в некоторых случаях — и на монтаж железобетонных конструкций. Остальные работы и покупку технологического оборудования хозяйства осуществляли за свои средства. И сегодня, например, на новых МТФ удои молока значительно увеличились, превышают 20 литров от коровы. Экономический эффект очевиден.





— Несколько слов об асфальтировании дорог.

— В системе капитальных ремонтов дорог ориентир с республиканских дорог немного смещается. Сегодня ведутся работы по асфальтированию местных дорог. В частности, в прошлые годы большой объем работ был выполнен на автодороге Завитая — В. Липа — Снов, заасфальтирована автодорога Снов — Каменка. В этом году была заасфальтирована дорога от д. Мацилевщина до границы с Клецким рай-оном, часть дороги от Гусаков до Ольховки. Остался без асфальтного покрытия у нас участок от Ольховки до Карцевич, работы там запланированы на 2021 год.

— Ни для кого не секрет, что в нашем районе большое внимание уделяется и объектам социальной инфраструктуры. Какие из них Вы особенно хотели бы отметить?

— Вот уже восемь лет в рамках инвестиционной госпрограммы ведутся реставрационные работы костела Божьего Тела в Нес-виже. Думаю, в следующем году работы по реставрации крипты князей Радзивиллов и фасада костела будут завершены. Сейчас дорабатывается смета. Чтобы заиграл весь комплекс, нам позволили провести работы и по реставрации часовни и ограждения.

Также объекты Несвижского района вошли в областную инвестиционную программу. В Несвиже строится детский сад № 8, который распахнет свои двери для 230 воспитанников уже в текущем году. Изначально срок сдачи в эксплуатацию устанавливали на 2021 год, но на днях пришло согласование о дополнительном финансировании из областного бюджета, что позволит нам закончить строительство до конца 2020-го.

За средства областного бюджета будет приобретен компьютерный томограф для УЗ «Несвижская ЦРБ». Сейчас ведется проектирование тех кабинетов, в которых будет произведена установка КТ.

И еще одна радостная весть пришла для жителей Несвижчины. На прошлой неделе принято распоряжение № 119, подписанное Президентом 1 июля этого года. Там значится строительство новой поликлиники в Несвиже. Думаю, в 2021 г. мы приступим к строительным работам по этому объекту. У нас уже имеются некоторые наработки по проекту, на днях были приглашены проектировщики, которые внесут свои предложения. Строиться новая поликлиника будет на территории Несвижской ЦРБ, на уже имеющихся фундаментах планировавшегося ранее акушерского отделения.

Пару лет назад был проведен капитальный ремонт акушерского отделения по ул. Слуцкой в райцентре. Старые здания преобразились, поступило новое оборудование. И сегодня данное отделение соответствует требованиям дня.

На базе бывшей Леонович-ской СШ было открыто отделение круглосуточного пребывания для пожилых людей и инвалидов на 30 мест, а также отделения для дневного пребывания инвалидов и пожилых людей в райцентре в здании по ул. Ленинской. Новую жизнь обрел и клуб в аг. Высокая Липа. Капитально отремонтировано всё здание — фасад, кровля, внутренние помещения.

В данный момент ведутся работы на городском стадионе «Урожай». Там укладывается искусственное покрытие, что даст возможность командам различного уровня заниматься спортом в любое время года.

В Несвиже также станет больше на одну детскую площадку. Сейчас ведется ее строительство по ул. Сновской. Спонсорскую помощь в размере 81 тысячи рублей выделило ОАО «Газ-пром». На огражденной спортивной детской площадке будут волейбольное, баскетбольное и футбольное поля с искусственным покрытием.

— И жители, и гости Несвижа замечают, как с каждым годом преображаются всё новые уголки города. Какие работы по строительству и благоустройству Несвижчины ведутся и что запланировано в ближайшем будущем для поднятия туристической привлекательности нашего края?

— Новый облик наш любимый Несвиж обретает и благодаря жителям района, которые не остаются сторонними наблюдателями, а активно участвуют в преобразовании города. Многие объекты строились, реконструировались и благоустраивались за счет средств, собранных на районных субботниках в разные годы. Сегодня воплощаются в жизнь задумки по благоустройству улицы Советской возле РЦК. Там расположится зона отдыха для малышей, подростков и родителей, каждый здесь сможет найти занятие по душе. Работы там планируем завершить в следующем году.

Появится в Несвиже и художественная галерея по Ленинской, 12. Собственник старого здания бывшего гастронома изготовил проектно-сметную документацию с разборкой здания и воссозданием его в том же архитектурном облике. Это, несомненно, станет еще одним подарком для нашего райцентра.

Возле Несвижского колледжа имени Якуба Коласа в прошлом году открыли площадку для мини-гольфа. Есть задумка рядом обустроить цветочные площадки, где бы проходили праздники цветов. Для этого туда уже завезли более трех тысяч кубометров чернозема. А вот в каком виде будут выполнены эти цветочные площадки, мы предложили высказать свои идеи учащимся колледжа специальности «дизайн». Думаю, в будущем это место станет еще одной изюминкой нашего города.

Отдельное внимание уделяется вопросу озеленения города. Ежегодно высаживаются скверы. Так, в прошлом году сквер в микрорайоне «Северо-Западный» посадили спортсмены, в этом году работали в районе Несвижского завода детского питания и воинской части. Зона зеленых насаждений отделит промышленные объекты от жилья. Это и есть тот фон города, который создает комфорт для его жителей.

Есть мечта обустроить набережную от Слуцких ворот к бывшему Бенедиктинскому монастырю, чтобы вдоль Девичьего пруда прошла тротуарная дорожка. К тому же сегодня ООО «Ветреал» и ООО «Ветфармсервис» приступили к реконструкции туристического домика по ул. Чкалова, а также получили разрешение Министерства культуры на строительство музея ретро-автомобилей. Уже готова архитектурная часть проекта. В будущем, надеемся, это сделает наш Несвиж еще более привлекательным для гостей и туристов.

Отмечу, что всё, сделанное в регионе в сфере строительства за последние десятилетия, несомненно, это заслуга людей, их упорного труда и решительности, грамотной работы команды единомышленников. Благодаря этому сегодня всем видны вдохновляющие результаты и перспективы развития города и района.

— Спасибо, Михаил Викентьевич, за обстоятельную беседу.

Оксана ГРОХ.

Фото из архива редакции.