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Теннисистка Кристина Дмитрук: в стране созданы все условия для роста спортсменов

10.07.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Одна из лучших теннисисток-юниорок Беларуси рассказала о важности государственной поддержки спорта, пишет sb.by

— У меня есть твердое ощущение, что в Беларуси сейчас созданы все условия для того, чтобы прогрессировали молодые спортсмены. Для тенниса это особенно важно: без должной поддержки здесь сложно построить карьеру. В Беларуси она есть. Со мной, например, работает тренер из Нидерландов. Приехал в Беларусь! Очень помогает наша академия тенниса: и финансами, и кортами, и мячами. По большому счету, эта поддержка со стороны государства, Белорусской федерации тенниса и спортивных структур и стала залогом того, что сегодня я занимаю уже 17-ю строчку мирового рейтинга среди юниоров!

 


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Одна из лучших теннисисток-юниорок Беларуси рассказала о важности государственной поддержки спорта, пишет sb.by. — У меня есть твердое ощущение, что в Беларуси
 
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