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Александр Лукашенко: я хорошо воспринимаю разные точки зрения

10.07.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с представителями крупнейших СМИ заявил, что хорошо относится к наличию альтернативных точек зрения, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко: я хорошо воспринимаю разные точки зрения

“Большинство из 250 человек в зале – люди государственные, хотя у вас своеобразное мышление. Это точно. То, что у вас на тот или иной факт может быть разное мнение – это тоже нормально, я это хорошо воспринимаю”, – сказал глава государства.

По его словам, на уровне Президента выработано четкое требование, что при подготовке любого мероприятия обязательно учитываются разные точки зрения. “Обязательно альтернатива, обязательно конкуренция, столкновение мнений, мозговая атака – все это правильно”, – отметил Президент.

Александр Лукашенко обратил внимание на то, что в отдельных массмедиа в последнее время стали появляться разного рода конспирологические теории на предмет того, почему глава государства проводит встречи с активами. “Якобы что-то чрезвычайное происходит и поэтому Президенту приходится реагировать как пожарному, – сказал он. – Так вот: нет никакой чрезвычайщины”.

Президент отметил, что встречается с представителями СМИ, чтобы пояснить отдельные аспекты внутренней и внешней политики, прокомментировать происходящие события, ответить на актуальные вопросы, волнующие журналистов и их аудиторию. “Мы должны откровенно с вами поговорить по тем вопросам, прежде всего, которые волнуют вас”, – сказал он.

Александр Лукашенко высказал убеждение, что для рынка массмедиа важным фактором является наличие государственных СМИ, и в Беларуси, как заверил Президент, их число сокращаться не будет. Работа Министерства информации во главе с недавно назначенным министром будет нацелена на поддержку таких СМИ.

Президент подчеркнул: наличие свободы слова не предполагает вседозволенности, хотя некоторые ее так понимают, особенно что касается высказываний в сети Интернет. Некоторые медийные персоны за свои публикации в соцсетях получили негативную реакцию, вплоть до личных оскорблений. “Вы, особенно прогрессивно настроенные люди, почувствовали, что такое свобода слова: сказал не то, обзовут еще похлеще… – отметил глава государства. – Каждый из вас получил порцию (негатива. – Прим. БЕЛТА), тот, кто даже не за Лукашенко слово сказал, а за государство”.

“Свобода слова в любом государстве ограничена законом. Поэтому здесь мы наведем порядок”, – заверил Президент.

БелТА.

 

 


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