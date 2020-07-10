Источник материала: Новости Волковыска

Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь назвало самый большой подоходный налог, который был уплачен жителем Беларуси по итогам 2019 года.

Замминистра по налогам и сборам Светлана Шевченко рассказала:

«Наибольшая сумма налога, предъявленная гражданину РБ, – 10,6 млн бел. рублей, – уточнив, – Как правило, такие суммы получают в качестве доходов от дивидендов».

Несложно подсчитать, что такой налог получился с суммы заработка в 81,5 миллиона рублей. Как именно человек заработал эти деньги и в какой сфере, не сообщается.

Всего же в этом году декларации по подоходному налогу подали более 31 тысячи граждан. Суммарная сумма, предъявленная им к уплате, превышает 76 миллионов рублей.

Как отметила Светлана Шевченко, в этом году в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой срок подачи деклараций был продлен на месяц – сделать это можно было до 30 апреля.