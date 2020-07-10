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Более 30 тысяч студентов работают в студотрядах на 1200 объектах по всей стране
Источник материала: ОНТ
Горячая пора у белорусских студотрядов. Сезон в разгаре – это время, когда молодёжь может не только получить ценные профессиональные навыки, но и неплохо заработать.
Популярность такого способа провести лето растёт с каждым годом. Более 30 тысяч человек – на 1200 объектах по всей стране. Самый масштабный проект – Всебелорусская молодёжная стройка. Там студенты пробуют себя в самых разных специальностях и на самой атомной электростанции, и на объектах социально-культурной сферы Островца.
На этой работе особо ценятся реальные дела и поступки. И они достойно оплачиваются – заработок достигает тысячи рублей в месяц. А вот проживание, питание и экипировка – бесплатно.
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Горячая пора у белорусских студотрядов. Сезон в разгаре – это время, когда молодёжь может не только получить ценные профессиональные навыки, но и неплохо...
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