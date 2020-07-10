Более 30 тысяч студентов работают в студотрядах на 1200 объектах по всей стране

Источник материала: ОНТ

Горячая пора у белорусских студотрядов. Сезон в разгаре – это время, когда молодёжь может не только получить ценные профессиональные навыки, но и неплохо заработать.

Популярность такого способа провести лето растёт с каждым годом. Более 30 тысяч человек – на 1200 объектах по всей стране. Самый масштабный проект – Всебелорусская молодёжная стройка. Там студенты пробуют себя в самых разных специальностях и на самой атомной электростанции, и на объектах социально-культурной сферы Островца.

Владислав Шинкевич, командир Всебелорусской молодежной стройки: «Мы занимаемся благоустройством больниц, также постройкой молодёжного центра. Быть студотрядовским бойцом считается очень престижно, ребята набираются опыта в своей профессии. В стройотряды попасть в нашем университете довольно сложно. У нас проходит жесткий отбор. Ребят набирают в количестве 30 человек, из которых отбирают около 10 самых лучших».

На этой работе особо ценятся реальные дела и поступки. И они достойно оплачиваются – заработок достигает тысячи рублей в месяц. А вот проживание, питание и экипировка – бесплатно.

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