ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Более 30 тысяч студентов работают в студотрядах на 1200 объектах по всей стране

10.07.2020 08:42 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Более 30 тысяч студентов работают в студотрядах на 1200 объектах по всей стране

Горячая пора у белорусских студотрядов. Сезон в разгаре – это время, когда молодёжь может не только получить ценные профессиональные навыки, но и неплохо заработать.  

Популярность такого способа провести лето растёт с каждым годом. Более 30 тысяч человек – на 1200 объектах по всей стране. Самый масштабный проект – Всебелорусская молодёжная стройка. Там студенты пробуют себя в самых разных специальностях и на самой атомной электростанции, и на объектах социально-культурной сферы Островца.  

Владислав Шинкевич, командир Всебелорусской молодежной стройки: «Мы занимаемся благоустройством больниц, также постройкой молодёжного центра. Быть студотрядовским бойцом  считается очень престижно, ребята набираются опыта в своей профессии. В стройотряды попасть в нашем университете довольно сложно. У нас проходит жесткий отбор. Ребят набирают в количестве 30 человек, из которых отбирают около 10 самых лучших».

На этой работе особо ценятся реальные дела и поступки. И они достойно оплачиваются – заработок достигает тысячи рублей в месяц. А вот проживание, питание и экипировка – бесплатно. 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Горячая пора у белорусских студотрядов. Сезон в разгаре – это время, когда молодёжь может не только получить ценные профессиональные навыки, но и неплохо...
 
Новости дня
Новости разные
 
Уважаемые работники налоговых органов Смолевиччины!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
10.07.2020
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика