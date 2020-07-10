11 июля пройдут прямые линии

Источник материала: Вороновская газета





11 июля с 9.00 до 12.00 по телефону 8 (0152) 73-56-44 в областном исполнительном комитете прямую телефонную линию проведет Виталий Иосифович НЕВЕРА – заместитель председателя облисполкома, который курирует вопросы экономики, внешнеэкономической и внешнеторговой деятельности, развитие межрегиональных связей, ценообразования, бюджетно-налоговых, денежно-кредитных и имущественных отношений, предпринимательства и инвестиционной политики, труда, торговли, услуг населению, работы организаций промышленного комплекса области, развитие науки, научно-технической и инновационной деятельности и другие.

Одновременно руководство горрайисполкомов области проведет

11 июля прямые телефонные линии



