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11 июля пройдут прямые линии

10.07.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

11 июля пройдут прямые линии

11 июля с 9.00 до 12.00 по телефону 8 (0152) 73-56-44 в областном исполнительном комитете прямую телефонную линию проведет Виталий Иосифович НЕВЕРА – заместитель председателя облисполкома, который курирует вопросы экономики, внешнеэкономической и внешнеторговой деятельности, развитие межрегиональных связей, ценообразования, бюджетно-налоговых, денежно-кредитных и имущественных отношений, предпринимательства и инвестиционной политики, труда, торговли, услуг населению, работы организаций промышленного комплекса области, развитие науки, научно-технической и инновационной деятельности и другие.
 
Одновременно руководство горрайисполкомов области проведет
11 июля прямые телефонные линии
 
11 июля пройдут прямые линии
 
 
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11 июля с 9.00 до 12.00 по телефону 8 (0152) 73-56-44 в областном исполнительном комитете прямую телефонную линию проведет Виталий Иосифович НЕВЕРА – заместитель председателя...
 
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