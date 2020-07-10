Уважаемые работники налоговых органов Смолевиччины!

Примите поздравления с профессиональным праздником!

Налоговая служба играет огромную роль в обеспечении социальной стабильности общества. От вашей слаженной работы, ответственности и профессионализма во многом зависит своевременное финансирование региональных проектов и социальных программ, возможность заботиться о тех, кто нуждается в помощи, строить новое жилье, дороги, школы, больницы, улучшать качество жизни каждого гражданина.

Современные условия работы в налоговых органах требуют от сотрудников инспекции высокой квалификации, экономических и юридических знаний, владения информационными технологиями. Именно эти качества смолевичских налоговиков, а также преданность делу и системный подход в работе со всеми участниками формирования бюджета позволяют повышать уровень налоговой культуры населения, способствуют активности предпринимателей, в целом позитивно влияют на инвестиционный климат нашей Смолевиччины.

Уверены, что вы и далее будете эффективно справляться с теми серьезными задачами, которые стоят перед налоговой службой.

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, стабильной работы, успехов в профессиональной деятельности на благо страны и родного края.

Смолевичский районный исполнительный комитет.

Смолевичский районный Совет депутатов.