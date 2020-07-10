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В Беларуси значительно вырос спрос на такси

10.07.2020 09:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Беларуси значительно вырос спрос на такси

Рынок такси в Беларуси изменяется и растет. Сотрудники Белорусского государственного экономического университета провели исследование отрасли. Установлено: за последние два года пассажирооборот автомобилей такси вырос более чем в полтора раза. Общий объем рынка за прошлый год – $394 миллиона, при этом 30% – теневой сегмент. Средний заработок водителя составляет примерно 900 рублей в месяц.

В Яндекс.Такси считают, что доля теневого сегмента выше, особенно в регионах. Отмечают: нужны единые правила для всех участников рынка. Введение программных касс сделает отрасль прозрачнее. В этом направлении уже работает Министерство по налогам и сборам. Сервис Яндекс.Такси готов помочь отрасли двигаться в сторону обеления. Есть технологии с доказанной эффективностью и компания готова ими поделиться с регулирующими органами. Что касается заработка – по данным Яндекс.Такси, водители партнёров сервиса зарабатывают на 15-20% больше, чем предполагает исследование. Технологии распределения заказа, прогнозирования спроса и точной маршрутизации сокращают время простоя и холостой пробег.

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Рынок такси в Беларуси изменяется и растет. Сотрудники Белорусского государственного экономического университета провели исследование отрасли. Установлено: за...
 
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