Источник материала: Tut.by

Apple выпустила первую публичную бета-версию iOS 14 и iPadOS 14. Об этом сообщает Meduza со ссылкой на TechCrunch .





Скачать ее можно на сайте бета-тестирования Apple.

iOS 14 и iPadOS 14 представили в конце июня, после этого их тестировали разработчики.

42.TUT.BY уже писал про iOS 14. Ее главное визуальное отличите от более старых версий — появление виджетов на рабочем столе. Виджеты на iOS 14 можно выбирать из специального каталога или перетаскивать с отдельной страницы в левом меню — они все также «живут» там.

В зависимости от контента и конкретного приложения, виджеты могут быть разными по размеру (на выбор пользователя). Выделяется возможность закрепления окна на главном экране, в котором виджеты разных приложений будут меняться в зависимости от внешних обстоятельств. Условно, утром там будет отображаться погода, в середине дня — календарь со встречами, а вечером — предложения с сериалами и фильмами.

Программы на домашнем экране теперь возможно просматривать в виде списка. Появилась функция App Library, которая в автоматическом режиме сортирует их вместе. Например, игры из Apple Arcade или социальные сети будут собираться в папки. Впрочем, критерии формирования таких папок могут быть иными. Например, по частоте использования.

Следующая важная функция — картинка в картинке. То есть, на iPhone можно будет смотреть видео поверх всех запущенных программ в миниатюрном окошке.

Кроме того, в iOS 14 добавили функцию App Clips. Если не вдаваться в технические особенности: режим позволит не искать в App Store нужное приложение — например, для оплаты аренды за самокат — а запустить мини-версию необходимой программы прямо в системе.

Если дальше эта программа не понадобится, то она сама собой удалится. Работает это все через NFC, размер мини-приложения не превышает 10 МБ. Правда, будет ли подобное пользоваться популярностью в Беларуси, а не в Штатах, остается под вопросом.

И стоит отметить важную «фичу», о которой юзеры просили много лет. Теперь входящий звонок не прерывает запущенное в данный момент приложение и не высвечивается во весь экран. В верхней части дисплея появляется небольшое окошко, в котором можно быстро принять или отклонить вызов. Работает и с Face Time.