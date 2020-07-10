Источник материала: Новости Волковыска

✅ Имя человека, данное ему при рождении, может оказать влияние на всю его дальнейшую жизнь. Не зря говорят, что как корабль назовешь, так он и поплывет.

❎ Так и с человеком, от того, каким именем его нарекут, будет зависеть многое, начиная от характера и заканчивая удачей.

Если вы хотите, чтобы ваш ребенок был счастлив и удачлив, обратите внимание на эти 7 имен.

1️⃣ Тихон

С тишиной и тихонями это имя не имеет ничего общего, как может показаться на первый взгляд. Оно происходит от имени древнегреческой богини удачи Тюхе. Переводится как «случайность», «удача» или «судьба». К нам это имя пришло из Византии.

Чаще всего Тихонами называют мальчиков на территории стран СНГ и в Скандинавии. Только там это имя звучит как Тико или Тики.

Среди известных людей, которые носили это имя, Тихо Браге – датский астроном, астролог и алхимик эпохи Возрождения (он первым в Европе начал проводить точные астрономические наблюдения), а также Патриарх Тихон, святитель Тихон Московский.

2️⃣ Зита

Имя Зита в венгерском языке является сокращением от Фелисита (Felicitas переводится с латыни как «счастье»). Изначально это имя было просто сокращенной формой, а затем стало самостоятельным.

В СССР имя получило известность благодаря индийскому фильму о разлученных в детстве сестрах-близнецах Зите и Гите.

В Европе больше прижилась полная форма имени Зита: в Испании – это Фелисидад, в Италии – Феличита, в Англии – Фелисити.

3️⃣ Феликс

Мужское имя Феликс, созвучное с Фелиситой, происходит от агномена (родового имени) Felix и является прозвищем римского диктатора Суллы. В переводе с латинского оно также означает «счастливый».

Например, христиане католической традиции чтят святого Феликса Ноланского, который считается покровителем животных. Ему принято молиться об исцелении от глазных болезней и о защите от клеветы.

4️⃣ Лайма

Имя популярной прибалтийской певицы Лаймы Вайкуле восходит корнями к мифологии народов Прибалтики. Именно так звали богиню счастья и судьбы, которая была покровительницей влюбленных.

5️⃣ Макар

Это имя происходит от «макариос», что на древнегреческом означает «благоденствующий», «благословенный», а также «счастливый». Более того, слово «макариос» в мифологии употребляется как один из эпитетов Зевса. Также имя Макария носит старшая дочь Геракла и Деяниры.

Имя Макар популярно в Греции (Макариос), Испании (Макарио) и Франции (Макари). У нас популярность этого имени также выросла за последние десятилетия.

6️⃣ Фируза

Фируза – это имя, которое имеет персидские корни, оно достаточно популярно у мусульманской части населения стран СНГ. Дословно это имя переводится как «бирюза», а у мусульман этот камень называют “камнем счастья”. Согласно мифам и легендам, бирюза приносит счастье в любви и удачу в делах.

По-арабски «фирузадж» – «камень, приносящий победу и удачу в делах», так что имя Фируза тоже можно считать счастливым и удачливым.

7️⃣ Ирсай

Имя, очень популярное среди мусульман, имеет тюркско-татарские корни. Оно переводится как «удачливый и счастливый».