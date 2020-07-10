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Первый электрокар под брендом Cupra проедет до 500 км на одной зарядке

10.07.2020 09:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В марте прошлого года в Женеве был представлен концептуальный хэтчбек el-Born на электрической платформе Volkswagen MEB — изначально его планировалось выпустить под маркой Seat, но в итоге маркетологи передумали. Теперь это Cupra el-Born!


Напомним, что под «самостоятельным» брендом Cupra выпускаются самые мощные версии моделей Seat, а серийный вариант «пятидверки» el-Born в свою очередь станет первым электромобилем дочерней марки. Его рыночный дебют состоится в следующем году, а пока испанцы поделились первыми фотографиями и некоторыми подробностями о технике машины.


Впрочем, обошлось без сюрпризов. Известно, что емкость установленного под полом салона тягового аккумулятора увеличена с 62 до 77 кВтч, благодаря чему паспортная «дальнобойность» на одной зарядке выросла до 500 км (на 80 км больше по сравнению с прошлогодним концептом). Электродвигатель у el-Born установлен на задней оси, но его отдача пока не называется (у шоу-кара было 204 л.с.). Сообщается, что до 50 км/ч Cupra el-Born сможет разгоняться за 2,9 секунды.


Помимо логотипов, электрическая Cupra отличается от исходного Seat более агрессивным передним бампером, новыми колесными дисками и бронзовыми вставками снаружи и в салоне, где также появился новый руль с двумя дополнительными кнопками, позволяющими изменять режим работы ездовой электроники.


Производство el-Born будет налажено в 2021 году на заводе в немецком Цвиккау, где выпускают соплатформенный Volkswagen ID.3.

 
 
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Представленный в марте прошлого года концептуальный хэтчбек Seat el-Born перевоплотился в первый серийный электромобиль марки Cupra.
 
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