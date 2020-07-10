|
Первый электрокар под брендом Cupra проедет до 500 км на одной зарядке
Источник материала: Tut.by
В марте прошлого года в Женеве был представлен концептуальный
Напомним, что под «самостоятельным» брендом
Впрочем, обошлось без сюрпризов. Известно, что емкость установленного под полом салона тягового аккумулятора увеличена с 62 до 77 кВтч, благодаря чему паспортная «дальнобойность» на одной зарядке выросла до 500 км (на 80 км больше по сравнению с прошлогодним концептом). Электродвигатель у el-Born установлен на задней оси, но его отдача пока не называется (у шоу-кара было 204 л.с.). Сообщается, что до 50 км/ч Cupra el-Born сможет разгоняться за 2,9 секунды.
Помимо логотипов, электрическая Cupra отличается от исходного Seat более агрессивным передним бампером, новыми колесными дисками и бронзовыми вставками снаружи и в салоне, где также появился новый руль с двумя дополнительными кнопками, позволяющими изменять режим работы ездовой электроники.
Производство el-Born будет налажено в 2021 году на заводе в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Представленный в марте прошлого года концептуальный хэтчбек Seat el-Born перевоплотился в первый серийный электромобиль марки Cupra.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)